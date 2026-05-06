La Justicia levantó el secreto fiscal ante ARBA de Adorni y su esposa

La medida fue ordenada por el juez Ariel Lijo, que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

Luego que se conociese que la declaración del contratista que aseguró que Manuel Adorni gastó unos 245.000 dólares en refaccionar su casa de country, el juez federal, Ariel Lijo, dispuso el levantamiento del secreto fiscal ante ARBA del jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, en la causa por enriquecimiento ilícito.

La medida fue a pedido del fiscal federal, Gerardo Pollicita, y está vinculada con los pagos para la compra y las remodelaciones en la casa ubicada en el country Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Con esta medida se busca obtener la documentación fiscal de las propiedades del matrimonio en la provincia de Buenos Aires, como esta propiedad.

La compra de esa casa se concretó por un valor de 120.000 dólares. De esa cifra 100.000 dólares fueron producto de un préstamo en efectivo que por intermedio de la escribana Adriana Nechevenko, concedieron Graciela Molina y su hija Victoria Cancio. Sobre ese valor, Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti sumaron 20.000 dólares.

Sin embargo, la declaración testimonial del contratista Matías Tabar generó más polémica al caso ya que detalló que las refacciones que demandaron diez meses de obra, tuvieron un costo de 245.000 dólares que el funcionario nacional “abonó en efectivo y sin ninguna factura”.

Frente a esto, el juez Lijo resolvió levantar el secreto fiscal en la agencia de recaudación bonaerense para constatar los pagos realizados por la pareja para adquirir una vivienda en el country de Exaltación de la Cruz, así como con el abono de tasas e impuestos asociados a esa propiedad.

La decisión judicial involucra, además, al departamento heredado en La Plata, actualmente habitado por la madre de Adorni, sobre el que también se dispuso el levantamiento del secreto fiscal. Y deberán consignar información en relación a un tercer inmueble ligado a su esposa, ubicado en el municipio de Morón.

Fuente: Agencia DIB