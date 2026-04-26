Sturzenegger amenaza con pasar la motosierra en el SMN y echar al 85% del personal

El Ministro pidió una modernización profunda del Servicio Meteorológico Nacional, al cual acusó de utilizar tecnología obsoleta: “usan planillas y un sistema DOS”.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sacudió las redes sociales al exponer en su cuenta oficial de X lo que describe como una “historia increíble” de ineficiencia tecnológica en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el funcionario, el organismo opera bajo un esquema que parece haberse detenido en el tiempo, priorizando procesos manuales por sobre la automatización que hoy es estándar global.

El diagnóstico según Sturzenegger: Mucho personal, poca tecnología

La estructura actual del SMN, de acuerdo con los datos presentados por el ministro, revela una desproporción llamativa entre el personal de apoyo y el cuerpo profesional:

Dotación: Unas 1.000 personas en total.

Especialistas: Solo 20 meteorólogos.

Infraestructura: Aproximadamente 100 estaciones meteorológicas, muchas con más de 50 años de antigüedad.

Lo que más resalta en el relato es el método de recolección de datos. En plena era de satélites y Big Data, el SMN todavía dependería de operadores que anotan mediciones en planillas de papel. Luego, esa información se vuelca en un sistema operativo DOS (tecnología de los años 80) para ser enviada a los meteorólogos.

El costo de la ineficiencia

Sturzenegger plantea que este modelo no solo es obsoleto, sino extremadamente costoso:

“Los sueldos de esas 7 personas [por estación] permiten pagar una estación moderna (la mejor disponible a nivel mundial) que transmite esos datos en tiempo real y sin necesidad de personal alguno”.

El ministro sostiene que el organismo podría funcionar con mayor precisión y un presupuesto significativamente menor, operando con unas 150 personas en lugar de las 1.000 actuales, si se aplicara una modernización drástica.

Productividad y seguridad nacional

La crítica no se queda solo en lo presupuestario. El ministro vincula la falta de modernización con una mayor vulnerabilidad ante desastres climáticos, citando tragedias pasadas en La Plata o Bahía Blanca. Para el gobierno actual, la desidia de gestiones anteriores en el área de Defensa dejó a la población desguarnecida en términos de alertas tempranas.

Puntos clave de la propuesta de modernización:

Automatización: Reemplazar instrumentos de hace medio siglo por sensores digitales de transmisión en tiempo real.

Reducción de personal: Reconvertir la estructura para pasar de un modelo de “recolectores manuales” a uno de análisis técnico.

Eficiencia fiscal: El ahorro generado por la reducción de salarios destinados a tareas mecánicas podría financiar la renovación total de la red de estaciones.

El cierre del mensaje del ministro refuerza el cambio de rumbo bajo la presidencia de Javier Milei, señalando que esta gestión busca poner “racionalidad” y “orden” para mejorar tanto la productividad del Estado como la seguridad de los ciudadanos.