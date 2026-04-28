Mar del Plata: Buques de la Base Naval participan de ejercicios con la marina estadounidense

Los patrulleros ARA “Contraalmirante Cordero” y ARA “Piedrabuena” harán prácticas con el poderoso portaaviones USS “Nimitz” y el destructor USS “Gridley” (DDG-101).

En el marco del fortalecimiento de los lazos de cooperación bilateral y el adiestramiento naval, los patrulleros oceánicos ARA “Contraalmirante Cordero” y ARA “Piedrabuena” partirán hoy desde la Base Naval Mar del Plata para participar en el sur de unos ejercicios con la marina estadounidense que incluirá al portaaviones nuclear USS “Nimitz” (CVN-68).

También, por la Armada Argentina participarán el destructor ARA “La Argentina” y la corbeta ARA “Rosales” que soltaron amarras ayer de la dársena de la Base Naval Puerto Belgrano.

En aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) se integrarán con el portaaviones nuclear USS “Nimitz” (CVN-68) y el destructor USS “Gridley” (DDG-101) de la Marina de los Estados Unidos, que se encuentran navegando rumbo al norte.

El imponente USS Nimitz, uno de los más grandes de la armada estadounidense, pasará por el océano Atlántico a la altura de Mar del Plata pero a una amplia distancia de la costa por lo que no podrá ser divisado desde la ciudad.

El portaviones nuclear USS Nimitz navegará en aguas argentinas. El portaviones nuclear USS Nimitz navegará en aguas argentinas.

El comandante de la Flota de Mar, contraalmirante Pablo Germán Basso, quien zarpó a bordo del destructor ARA “La Argentina”, destacó que la expectativa principal del despliegue es mejorar el adiestramiento y las capacidades de la Flota de Mar, las cuales se buscan optimizar año tras año.

Asimismo subrayó que este encuentro con la Armada de Estados Unidos permite –entre otras actividades– realizar ejercicios de defensa antiaérea con aviones de combate; resumiendo la actividad como una oportunidad fundamental para elevar los estándares profesionales de la Fuerza.

El ejercicio, programado entre el 27 y el 30 de abril, fue autorizado por el Gobierno Nacional. Estas maniobras, denominadas técnicamente Passing Exercise (Passex), son ejercitaciones de oportunidad que se aprovechan cuando buques de otras naciones transitan por aguas jurisdiccionales, consolidando la interoperabilidad entre las fuerzas.

Durante las jornadas en el Atlántico Sur, las tripulaciones llevarán a cabo un intenso programa de actividades que incluye maniobras de comunicaciones, evoluciones tácticas y formaciones de navegación compleja.

Asimismo, se prevé la realización de operaciones aéreas conjuntas y el tradicional ejercicio fotográfico (Photoex), que permite registrar el despliegue de la fuerza de tareas combinada.

Este tipo de encuentros, que en ediciones anteriores han recibido la denominación histórica de “Gringo-Gaucho”, tienen como objetivo principal incrementar el nivel de adiestramiento de las dotaciones y fortalecer la presencia soberana en el mar.

La participación del destructor ARA “La Argentina” y la corbeta ARA “Rosales” representa una oportunidad valiosa para que el personal naval argentino intercambie doctrinas y procedimientos con una de las flotas más avanzadas del mundo, manteniendo los estándares de capacitación profesional que caracterizan a la institución.

Esta actividad combinada tendrá lugar en el Mar Argentino, cuya riqueza estratégica y su proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida, imponen desafíos permanentes para la defensa.

A lo largo de los días de navegación, el dispositivo naval reunirá de forma escalonada diversos medios de la Armada Argentina que se encuentran adiestrando en el mar. Mientras el destructor ARA “La Argentina” acompañará en estrecha coordinación al portaaviones USS “Nimitz”, el destructor USS “Gridley” contará a bordo con dos helicópteros Sea King pertenecientes a la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros.

Se incorporarán luego a la zona de operaciones dos aeronaves P3C Orion pertenecientes a la Escuadrilla Aeronaval de Exploración, al tiempo que se integrarán unidades de combate para ejercicios de defensa aérea. Finalmente, la formación alcanzará su máxima capacidad con la incorporación del destructor ARA “Sarandí”, la corbeta ARA “Robinson” y los patrulleros oceánicos ARA “Piedrabuena” y ARA “Contraalmirante Cordero”.