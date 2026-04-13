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Números en rojo: Caputo adelantó que la inflación de marzo será superior al 3 por ciento

El ministro de Economía hizo el anuncio en un evento en Rosario, anticipándose a los datos que dará a conocer el INDEC este martes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó este lunes que la inflación de marzo se ubicará por encima del 3%, en línea con las estimaciones que vienen difundiendo distintas consultoras privadas.

Los números de la inflación, según relevamientos realizados por la Agencia Noticias Argentinas, no solo serían altos en marzo porque pese a los anuncios la nafta sigue subiendo y eso impulsará los números de abril también.

La definición se conoció horas antes de la publicación oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este martes 14 de abril a las 16.

La inflación de Caputo

“Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo un impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte; hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad”, explicó el funcionario.

En ese sentido, Caputo señaló que el incremento de precios estuvo influenciado por factores puntuales, como el encarecimiento de los costos vinculados al petróleo y ajustes propios del inicio del ciclo lectivo.

No obstante, el ministro se mostró optimista respecto a los próximos meses y aseguró que “a partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento”, al tiempo que afirmó que “se vienen los mejores meses” en materia económica.

Las declaraciones fueron realizadas durante la presentación del libro “Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso”, del analista Salvador Di Stefano, en la Bolsa de Comercio de Rosario.

En paralelo, el titular del Palacio de Hacienda se prepara para viajar a Washington D.C., donde participará de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, en un contexto clave para la agenda económica del país.

 

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