¿Qué otros funcionarios además de Adorni pidieron adherir al régimen simplificado de ganancias?

Federico Sturzenegger, Felipe Núñez, José Luis Espert, Manuel Vidal y Aimé Ayelén Vázquez figuran en los registros de ARCA. En Casa Rosada dicen que no necesariamente blanquearon bienes o ingresos.

Luego de que se conociera la adhesión de Manuel Adorni al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, incluido en la ley de Inocencia Fiscal, se reveló que también varios miembros más del gobierno, entre ellos el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Los funcionarios figuran en los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con pedidos de ingresar en el marco de régimen de Ganancias Simplificadas que establece la ley 27.799

Sturzenegger presentó su solicitud l 7 de mayo y el exdiputado José Luis Espert, que fue quien diseñó originalmente el régimen, lo hizo el 9 de junio pasado.

Santiago Oría, el documentalista de Milei y parte de su círculo más cercano, pidió adherirse el 6 de abril. Le siguió el 21 de abril Antonio Aracre, economista cercano a Milei y conductor en la TV Pública. Ambos lo hicieron semanas antes de que el tema se volviera público.

La constancia de Sturzenegger muestra que su actividad principal registrada es servicios inmobiliarios con bienes urbanos propios, incorporada recién en julio de 2024, el mismo mes en que sumó asesoramiento y gestión empresarial. Dos actividades nuevas, un régimen simplificado pocos meses después.

El 20 de mayo se adhirió Aimé Ayelén Vázquez, titular de la Unidad Gabinete de Asesores de Adorni. Su constancia muestra que se inscribió como autónoma recién en febrero de 2026 —un mes y medio antes de pedir el régimen simplificado—, con actividades de asesoramiento empresarial y servicios personales. La velocidad del trámite llama la atención: alta como autónoma en febrero, inocencia fiscal en mayo.

El 29 de mayo apareció Manuel Vidal, asesor y confidente del estratega presidencial Santiago Caputo, inscripto en Ganancias desde 2016. Dos días después, el 31 de mayo, se adhirió Bettina Angeletti, esposa de Adorni, cuya adhesión abrió el primer frente público sobre el tema. El 1 de junio fue Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) —el mismo funcionario al que el Banco Nación le otorgó un crédito hipotecario de 373 millones de pesos a tasa subsidiada.

En la Casa Rosada remarcan que ingresar al Régimen Simplificado forma parte de un tema “contable-operativo” para hacer más sencilla la declaración de Ganancias y obtener de esa forma “algún beneficio”.

Acotaron, siempre bajo esa postura, que adherir al Régimen Simplificado es un paso excluyente para ingresar en el programa de Inocencia Fiscal, pero que no necesariamente implica acogerse al blanqueo impulsado por esta misma gestión.

Fuente: DIB.