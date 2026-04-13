El Gobierno creó un programa de capacitación laboral con sistema de vouchers

Apunta a mejorar la inserción en el empleo formal. Ofrecerá cursos según la demanda de los sectores productivos y priorizará la asignación directa de los beneficios.

El Gobierno creó el programa “Formando Capital Humano“, una iniciativa orientada a mejorar las habilidades laborales de personas con dificultades para acceder al empleo. La medida fue oficializada este lunes a través del Boletín Oficial.

El plan prevé el acceso a cursos de formación laboral y profesional vinculados con las necesidades de distintos sectores de la economía. El objetivo es ampliar las oportunidades de inserción en el mercado formal, mejorar la situación laboral de los participantes o acompañar el desarrollo de proyectos ocupacionales.

Según el texto oficial, la propuesta busca ordenar y ampliar la oferta de capacitación mediante la articulación de las acciones que ya se desarrollan en el ámbito del Ministerio de Capital Humano, con participación del sector privado.

Uno de los ejes del programa será la implementación de un sistema de vouchers. A través de este mecanismo, los beneficiarios podrán acceder de manera directa a las capacitaciones disponibles. El esquema apunta a simplificar el acceso, facilitar el seguimiento de los cursos y dar mayor visibilidad a la oferta formativa.

El Gobierno señaló que el modelo se basa en el financiamiento de la demanda, con el objetivo de reducir la intermediación y limitar la discrecionalidad en la asignación de recursos. También destacó que el sistema busca mejorar la transparencia en la ejecución de la política pública.