Cuenta DNI: todos los descuentos y promociones

Conoce todas las ofertas de la billetera virtual para esta semana y aprovecha para ahorrar.

Abril inicia su tercera semana y Cuenta DNI invita a sus más de 10 millones usuarios a seguir ahorrando con sus múltiples promociones, descuentos y ofertas para alivianar el bolsillo.

Según la Agencia Noticias Argentinas, en el presente mes los comercios de cercanía amplían sus ofertas brindando mayores beneficios. Uno de ellos tiene que ver con ofrecer, de lunes a viernes el 20% de descuento en carnicerías. A su vez, el tope establecido es de $5.000 semanales, que se alcanza con consumos de $25.000. Pescaderías y granjas entran en la propuesta.

Es uno de los puntos más importantes de descuentos y promociones para dinamizar las compras diarias de las familias, pero no es el único. ¿Cuántos y cuáles son los demás?

Lista completa de descuentos de Cuenta DNI para esta semana

Comercios de cercanía

Incluye carnicerías.

Brinda 20% de descuento de lunes a viernes.

El tope es de $5.000 por semana, y se alcanza con $25.000 en consumos.

Marcas destacadas

Ofrece 30% de ahorro todos los días.

Tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona.

Incluye comercios adheridos de: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano’s y Grido.

Supermercados

Diversas cadenas de supermercados de toda la provincia brindan descuentos cada día de la semana.

Jubilados y pensionados a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional.

Ferias y mercados bonaerenses

Establece 40% de descuento todos los días.

Tope de $6.000 por semana.

Universidades

Llega con 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses.

Tope de $6.000 por semana.

Librerías

Otorga 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia.

No tiene tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías

Cada miércoles y jueves tiene 10% de descuento, en comercios adheridos.

Sin tope de reintegro.

Además, vale recordar que los fines de semana hay una promoción especial durante todo abril. La misma es en estaciones de servicio.__IP__

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