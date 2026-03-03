Uno de los principales centros turísticos de la Patagonia cobrará un impuesto a los turistas que vayan a pasar el día

La ordenanza que dio origen al nuevo cobro fue aprobada en noviembre de 2024 y, tras intensas negociaciones con operadores turísticos, la recaudación quedó en manos del municipio, que implementó el sistema mediante código QR en los accesos al lugar

El municipio de El Chaltén implementó desde este martes una tasa para quienes visiten la localidad patagónica sin pasar la noche, una decisión que impacta en la dinámica del turismo regional y reactiva la discusión sobre el financiamiento de los servicios urbanos. La medida afecta a uno de los destinos más populares de Santa Cruz, reconocido como la Capital Nacional del Trekking y portador de un flujo constante de excursionistas durante la temporada alta.

La nueva disposición municipal, denominada Tasa de Uso Urbano (TUU), se dirige a los visitantes que llegan solo por el día, ya sea en excursiones, vehículos de alquiler o traslados particulares. El valor actual asciende a 3.000 pesos por persona, monto que se actualiza en función del precio de dos litros de nafta súper de YPF en la zona, lo que hoy representa $3.018. Quedan exentos quienes arriben en ómnibus regulares, ya que la tasa se encuentra incluida en el boleto de la terminal.

La iniciativa responde a la necesidad de cubrir el costo del uso de servicios urbanos por parte de quienes, aunque no pernoctan, utilizan recursos como baños públicos, limpieza y manejo de residuos.

Las autoridades de El Chaltén subrayaron que este cobro no constituye un impuesto al tránsito ni a la visita, sino que se trata de un aporte específico por el consumo de servicios municipales. “No es una tasa de tránsito ni de paso vial”, explicaron desde la intendencia al medio regional Ahora Calafate.

El origen de la medida se remonta a la Ordenanza N° 253 Tarifaria Anual 2025, aprobada en noviembre de 2024, que incorporó el cobro de la TUU al Código Fiscal local. La implementación resultó compleja en sus primeras instancias, debido a que se pretendía delegar la recaudación en las agencias turísticas, una idea que no prosperó.

“Les explicamos que si el Municipio quería implementar el cobro, debía contar con el personal, los recursos y los medios digitales para hacerlo, además de detallar las contraprestaciones”, expresó Gisella Martínez, presidenta de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVyT) El Calafate, al medio LMNeuquén.

Tras varias reuniones, la intendencia optó por asumir la responsabilidad de la recaudación, que se efectúa mediante un código QR en los accesos a la localidad, sin intermediación de empresas privadas.

El debate no tardó en instalarse entre operadores turísticos y autoridades. Martínez señaló que la postura de las agencias tuvo que ver con las complicaciones administrativas y la falta de consenso respecto a las tareas de retención y gestión del tributo.

El precedente inmediato de la polémica se dio en 2025, cuando la TUU se anunció exclusivamente para las excursiones “Full Day”, pero la extensión a todos los visitantes sin pernocte amplió el impacto de la resolución.

El Chaltén no es la única localidad argentina que ha implementado tasas vinculadas al turismo, aunque la modalidad de cobro por día resulta novedosa. Entre 2017 y 2025, Bariloche aplicó la Ecotasa sobre el pernocte en alojamientos turísticos, hasta su anulación por un fallo de la Suprema Corte.

En la Ciudad de Buenos Aires, los turistas extranjeros abonan una tasa de US$1,50 por noche. En la ciudad misionera de Wanda, la tarifa para visitantes diurnos es de 800 pesos por persona o 4.500 pesos por automóvil.

El caso de El Chaltén presenta similitudes con otras ciudades del mundo que han optado por gravar la entrada diaria de turistas. Por ejemplo Venecia, que aplica un cobro de 10 euros durante la temporada alta como mecanismo para afrontar el impacto del turismo masivo en los servicios y la infraestructura local.

El alcance de la Tasa de Uso Urbano terminó siendo más amplio que el inicialmente previsto. Aunque en un principio se pensó solo para excursiones organizadas por agencias, finalmente abarca a todos los visitantes que no se alojen en El Chaltén, sin distinción del medio de transporte. De esta manera, el municipio busca equilibrar la balanza entre el atractivo turístico y la sustentabilidad de los servicios urbanos.