Trump anunció una nueva coalición militar y ratificó el papel estratégico de Milei en la región

Durante la cumbre “Escudo de las Américas”, el mandatario estadounidense oficializó la alianza para combatir el crimen organizado en América Latina.

El escenario geopolítico continental experimenta un viraje drástico tras la cumbre “Escudo de las Américas”, celebrada este sábado en Florida, donde el presidente Donald Trump oficializó ante doce mandatarios latinoamericanos la creación de una “nueva coalición militar”.

Este movimiento estratégico, diseñado bajo la premisa de erradicar los cárteles de la droga y sus redes terroristas, posiciona al despliegue de fuerza como la herramienta central de su política hemisférica.

“La única forma de derrotar a nuestros enemigos es apelando a nuestros aparatos militares”, afirmó el mandatario estadounidense al establecer un paralelismo con las operaciones ejecutadas contra ISIS en Medio Oriente.

En el marco de este encuentro, la presencia del presidente argentino, Javier Milei, subraya su integración en la estructura de alianzas regionales que la Casa Blanca busca consolidar. Milei se posiciona como un actor clave en la arquitectura de esta nueva coalición, reafirmando una sintonía política que trasciende las fronteras nacionales.

Si bien Trump volcó elogios particulares hacia figuras como Nayib Bukele, el lugar asignado al mandatario argentino en la foto de familia del evento ratifica la importancia que el bloque estadounidense otorga a la administración libertaria como un socio estratégico ineludible en el Cono Sur.

La cumbre también dejó en evidencia la renovada beligerancia de Washington hacia México, país al que Trump calificó directamente como el “epicentro de los cárteles”.

Pese a mantener un vínculo personal cordial con la presidenta Claudia Sheinbaum, el líder estadounidense fue contundente respecto a la necesidad de intervenir: “Vamos a hacer lo necesario para detenerlos; los cárteles están manejando México y no podemos permitir eso”.

Con este anuncio, la Casa Blanca busca un compromiso concreto para utilizar la fuerza militar ante la delincuencia organizada. La iniciativa redefine el mapa de influencia en América Latina, marcando un hito que profundiza la militarización de la región y establece un nuevo esquema de seguridad colectiva bajo el liderazgo directo de Washington.

NA