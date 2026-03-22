RUTA 74: SINIESTRO VIAL SE COBRÓ LA VIDA DE UN JOVEN Y UN BEBÉ

Durante la madrugada de este domingo, en la Ruta Provincial 74, se produjo un trágico accidente a la altura del kilómetro 18, en el tramo que une Pinamar con Madariaga.

Por causas que se investigan, el conductor de una camioneta Toyota Hilux perdió el control del rodado, salió de la calzada e impactó contra un árbol ubicado a varios metros de la banquina.

El conductor, de 24 años, falleció de manera instantánea en el lugar.

En tanto, un bebé de un año fue trasladado de urgencia mientras personal de salud le realizaba maniobras de reanimación; sin embargo, lamentablemente se confirmó su fallecimiento en el hospital debido a la gravedad de las lesiones.

Por su parte, otra ocupante, de 31 años y madre del menor, fue internada y sometida a distintos estudios.