Argentina goleó 3 a 0 a Islandia antes del debut en el Mundial 2026

Argentina tuvo un buen ensayo general antes de su debut en la Copa del Mundo. Con más exigencias que ante Honduras, mostró una imagen aceptable y se impuso en el último amistoso por 3-0 a Islandia en Auburn, Alabama, con tantos de Valentín Barco, Lionel Messi, de penal y al minuto de haber ingresado al partido, y Thiago Almada.

Scaloni tomó nota del diluvio previo al partido y se inclinó por una formación con mayoría de suplentes y sin Messi desde el vamos.

Argentina, de todos modos, dio una buena imagen en varios pasajes del primer tiempo, sobre todo en su mitad inicial. La Selección tuvo intensidad, buenas combinaciones en velocidad y algunas llegadas antes de la pausa de hidratación.

También pasó un susto mayúsculo a los 3′ cuando Ellertsson, liberado por una muy buena maniobra de Gudmundsson, remató por arriba del travesaño en la línea del área chica y con el arco vacío.

Por lo demás, el dominio de Argentina fue amplio. Con solidez defensiva, una buena tarea de los volantes y la inteligencia para pivotear del “Flaco” López. Y a los 8′ llegó al gol. Después de un tiro al libre al área, se produjo un “flipper” de rebotes, la defensa escandinava no atinó a despejar y Barco, con poco recorrido para su pierna, sacó un zurdazo desde la puerta del área que pasó entre varios rivales y se metió contra el primer palo.

Enseguida el arquero Olafsson salvó ante un remate de Simeone.

La pausa de hidratación, sin embargo, supuso una interrupción del monólogo argentino. Un poco más pasivo después después del regreso, le costó retomar el ritmo del comienzo. Pero antes del descanso, gracias a la claridad de Barco para habilitar, tuvo dos buenas oportunidades en los pies de Simeone y Paz, ambas bien conjuradas por el arquero.

El complemento comenzó con cinco la entrada de cinco titulares: “Cuti” Romero, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister y Lautaro Martínez.

Islandia generó una oportunidad aislada -jugada individual y disparo apenas desviado de Haraldsson-, pero, tal vez con menos ritmo, el control de la pelota y de la situación fue casi absoluto para la “Scaloneta”.

Las llegadas más profundas, sin embargo, aparecieron tras retrocesos desordenados del rival y con espacios llamativos. En uno de ellos Lautaro Martínez no llegó por milímetros a rematar una réplica manejada por Nico Paz; enseguida el que escapó fue el ex Racing y Mac Allister le dio al palo con todo el arco para él; por último, el “Toro” quedó mano a mano y su remate rebotó en un poste.

Messi, finalmente, entró a los 24′ tras la pausa. Ni bien lo hizo le puso una pelota de gol a Lautaro Martínez, quien fue derribado por el arquero. El árbitro dio penal y el “10” lo convirtió con un remate centrado.

Era lo que esperaban las más de ochenta mil almas que llenaron el Jordan-Hare Stadium para verlo a él. Antes del tercer gol -Thiago Almada remató cerca del final una asistencia de De Paul en una réplica perfecta- ya era el “broche” ideal para una buena puesta en escena antes de la gran cita.