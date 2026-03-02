Política EconomiaPortada

Nahuel Gallo regresó al país tras 448 días detenido en Venezuela

El gendarme arribó a Ezeiza en un vuelo privado. Fue recibido por su esposa y su hijo. También estuvieron en el aeropuerto la ministra de Seguridad y la senadora Patricia Bullrich.

El gendarme argentino Nahuel Gallo arribó esta madrugada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras ser liberado por las autoridades venezolanas. Allí se reencontró con su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo Víctor, de tres años.

Gallo fue detenido en Venezuela el 8 de diciembre de 2024, cuando ingresaba desde Colombia para visitar a su pareja y a su hijo, y permaneció 448 días bajo custodia en la prisión El Rodeo 1 en Caracas. Su detención generó tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y Caracas.

El regreso se realizó en un vuelo privado gestionado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con apoyo de la Federación Venezolana de Fútbol, tras gestiones diplomáticas y humanitarias. La aeronave partió desde el aeropuerto de Maiquetía con escala técnica antes de aterrizar en Ezeiza en la madrugada de este lunes.

En el aeropuerto acompañaron a Gallo su esposa e hijo, además de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la senadora Patricia Bullrich, entre otros funcionarios.

Su liberación se confirmó primero por su familia a través de redes sociales y luego fue ratificada por fuentes oficiales. El caso había sido objeto de reclamos de organismos de derechos humanos y de pronunciamientos diplomáticos, incluidos recursos ante instancias internacionales, que calificaron la detención como arbitraria.

Gallo ahora se encuentra con su familia en Argentina, poniendo fin a una detención prolongada que marcó la agenda bilateral entre ambos países.

