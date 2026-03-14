Murieron un hombre y una mujer tras un violento choque en moto en la ruta 11

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 503, frente al GADA 601. Las dos víctimas fueron halladas sobre el cantero central y fallecieron en el lugar. Investigan la mecánica del hecho en el que no habrían intervenido terceros.

Las víctimas se desplazaban desde Mar del Plata hacia Santa Clara del Mar en una motocicleta que, por motivos que aún se investigan, terminó sobre el cantero central junto a un poste de alumbrado.

Las víctimas quedaron debajo de un poste de iluminación, junto a una motocicleta marca Motomel de 125 cilindradas, dominio A004HCH.

Al lugar acudió personal de la comisaría 15ª. Poco después arribó una ambulancia proveniente del partido de Mar Chiquita.

Los profesionales de la salud constataron que uno de los ocupantes ya había fallecido en el lugar, mientras que la segunda víctima murió minutos después mientras era asistida.

El hombre fue identificado como Cosme Ángel Ochoa, de 50 años. En tanto, la segunda víctima resultó ser Florencia Chávez (42).

En el lugar trabajó personal policial a la espera de peritos de Policía Científica y de la Morgue Judicial, mientras se procuraba establecer la mecánica del siniestro y determinar cómo se produjo el impacto que terminó con la motocicleta sobre el cantero central.

El fiscal Rodolfo Moure dispuso la toma de declaración a testigos presenciales y la realización de las actuaciones de rigor para avanzar en la reconstrucción del hecho.