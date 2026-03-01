Política EconomiaPortada

Milei inauguró las sesiones con un discurso de alto voltaje, anunció más reformas y atacó con dureza al kirchnerismo

En la inauguración de las sesiones ordinarias, el presidente anunció este domingo una serie de reformas en las áreas tributaria y penal y reafirmó su compromiso para mejorar y fortalecer la educación, la justicia y las Fuerzas Armadas.

El presidente Javier Milei anunció este domingo una serie de reformas que planea llevar a cabo durante los próximos dos años de gestión, como las modificaciones que se realizarán en las áreas tributaria y penal, pero también reafirmó su compromiso para mejorar y fortalecer la educación, la justicia y las Fuerzas Armadas.

En principio, remarcó la importancia de las reformas en el Código Civil y en el Código Comercial, además de una reforma tributaria, con el objeto de “construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario de los argentinos”.

También anticipó una “reforma del esquema impositivo” porque aseguró que se necesitan “menos impuestos” y una mayor “profundización de la apertura económica”: “Los acuerdos comerciales deben incluir reformas del Código Aduanero para adecuarlos a nuestros desafíos y sentarnos en la mesa del comercio internacional”, añadió.

En la misma línea, se refirió estrictamente a los cambios que planea realizar en el Código Penal y aseveró que avanzarán “sin pruritos” para lograr “penas más duras” y una “mayor cobertura de la prisión efectiva” para seguir fortaleciendo la consigna “el que la hace la paga”.

Asimismo, sostuvo que la justicia “también tiene que ser transformada” ya que, en su gestión, han implementado el sistema acusatorio “en el 65% del país” y lograron que los juicios “que antes llevaban años, hoy se definen en días”: “A fin de año estará implementado en todo el país”, agregó.

“También tenemos que implementar el juicio por jurados en la justicia federal, una sana práctica de responsabilidad ciudadana y respeto por la ley, que ya incorporaron varias provincias”, detalló el presidente de la Nación.

En cuanto a la educación, aseguró que “necesitan” reformar la misma inicial, primaria y secundaria con el fin de darles a los estudiantes las “herramientas” que los conduzcan hacia “un futuro mejor y no para adoctrinarlos”.

Para finalizar, habló sobre la importancia del fortalecimiento tanto de las Fuerzas Armadas como también del equipamiento militar y aseguró que Argentina “no puede ser un país indefenso” en un mundo que “exige más preparación con los estándares que el contexto geopolítico demanda”.

“Ya hemos iniciado un plan de modernización del equipamiento militar y de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Estas reformas radicales del Estado no son opcionales; hoy se está configurando un nuevo orden mundial y la forma en que nos insertamos en él es el destino que tendrá nuestro país”, concluyó.

