Javier Rodríguez: “Que FILAPI haya elegido a Buenos Aires es un reconocimiento a nuestra provincia”

Así lo aseguró ayer sábado durante la apertura del 9º Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas y 2º Expo Apícola Nacional e Internacional, en la Cabaña Apiario Pedro J. Bover.

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, encabezó este sábado el 9º Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas y 2º Expo Apícola Nacional e Internacional Pedro Bover, realizado el 6 y 7 de marzo en la Cabaña Apiario Pedro J. Bover, en el paraje Colonia El Salado del partido de General Belgrano.

El evento reunió a productores y cabañeros apícolas, técnicos y profesionales del sector de todo el país y se consolidó como uno de los espacios de referencia para el intercambio de conocimientos, genética y avances tecnológicos vinculados a la actividad.

Durante la jornada se desarrollaron disertaciones técnicas, una muestra dinámica de material vivo, exposición de insumos, maquinaria y envases, además de la presentación de cabañas apícolas y empresas del sector. Uno de los momentos centrales fue el concurso al mejor fenotipo de abeja reina, donde especialistas evalúan la calidad genética de los ejemplares.

En ese contexto, Javier Rodríguez anunció que la provincia de Buenos Aires será sede del XVII Congreso Latinoamericano de Apicultura, organizado por la Federación Internacional Latinoamericana de Apicultura (FILAPI).

“Para nosotros es un enorme reconocimiento de la Federación Internacional Latinoamericana de Apicultura a la apicultura bonaerense y al trabajo que venimos realizando en la provincia”, afirmó el ministro. Y agregó: “Siempre decimos que la provincia de Buenos Aires es el corazón productivo de la Argentina, y también lo es en materia apícola”.

El congreso se realizará del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026 en Mar del Plata y será la segunda vez que Argentina será sede de este encuentro regional y la primera en territorio bonaerense. La actividad convocará a productores, científicos, técnicos, empresarios y autoridades del sector apícola de toda América Latina y el Caribe.

“Cuando supimos que esta edición se iba a realizar en la Argentina, desde la provincia levantamos la mano y dijimos que queríamos que se haga acá. Porque cuando hablamos de reconocimiento a la provincia de Buenos Aires estamos hablando, en realidad, de un reconocimiento a los apicultores y apicultoras, a los cabañeros y cabañeras, a los técnicos y profesionales que todos los días construyen esta apicultura”, destacó Javier Rodríguez.

El evento incluirá simposios científicos, paneles, mesas redondas y presentaciones de trabajos académicos y experiencias productivas, además de una ApiExpo internacional con empresas proveedoras de maquinaria, insumos y tecnología apícola. También se realizarán concursos latinoamericanos de mieles, hidromieles, fotografía, videos, publicaciones e innovaciones vinculadas al sector.

Además, la agenda contemplará una Ronda Apícola Internacional de Negocios, visitas técnicas a establecimientos productivos y fábricas de insumos, junto con recorridos turísticos para los participantes.

En ese sentido, Javier Rodríguez destacó el crecimiento que tuvo la actividad en los últimos años en la provincia. “En los últimos seis años las exportaciones apícolas crecieron cerca de un 30%, pero lo más importante es lo que hay detrás de esos números: en ese mismo período la cantidad de productores y productoras apícolas registradas aumentó un 64%”, señaló.

“Ese crecimiento muestra que la apicultura tiene un enorme potencial para generar desarrollo en todo el territorio. En los 135 municipios de la provincia hay actividad apícola y eso la convierte en una herramienta clave para impulsar oportunidades productivas y trabajo en cada región”, agregó.

Argentina es actualmente el sexto productor mundial de miel, con alrededor del 4% de la producción global, y más del 90% de su producción se destina a la exportación. En ese esquema, la provincia de Buenos Aires se posiciona como la principal región apícola del país, concentrando más de la mitad de la producción nacional.

“Para nosotros la apicultura tiene un papel central en el desarrollo territorial. Genera trabajo, impulsa emprendedores y además contribuye al cuidado del ambiente, porque cualquier apicultor sabe que una colmena necesita un entorno sano”, remarcó el ministro.

En ese sentido, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario se impulsan distintas políticas de fortalecimiento del sector, entre ellas el programa “Mi Primera Colmena”, que facilita insumos a nuevos productores y promueve el agregado de valor y el cooperativismo. Desde 2022 ya se entregaron cerca de mil kits productivos en diferentes municipios.

El encuentro se realizó en el Apiario Pedro J. Bover, un predio de 12 hectáreas dedicado a la investigación en mejoramiento genético apícola y reconocido a nivel nacional por su trabajo en la cría de abejas reinas. La institución cuenta con alrededor de mil socios que acceden a tecnología, producción de material vivo y capacitaciones para el desarrollo de la actividad.