Impulsan una reforma para endurecer la Ley de Lucha contra el Alcoholismo y restringir la publicidad de bebidas alcohólicas

La diputada Mónica Frade, junto a legisladores de diversos espacios políticos, presentó un proyecto que modifica la Ley 24.788 e introduce nuevas restricciones a la publicidad, difusión y promoción del consumo de alcohol.

Extitular de la Comisión de Prevención de Adicciones, la diputada Mónica Frade presentó un proyecto para modificar la Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo (24.788), con el propósito de reforzar las regulaciones sobre la publicidad y promoción de bebidas alcohólicas.

El proyecto modifica el Artículo 6 de la ley vigente y establece una serie de prohibiciones puntuales. Entre ellas, se impide que la publicidad utilice a menores de 18 años; que sugiera que el consumo de alcohol mejora el rendimiento físico o intelectual; o que asocie el consumo con la sexualidad o la violencia.

También que omita leyendas obligatorias como “Beber con moderación”, “Prohibida su venta a menores de 18 años”, “El alcohol al volante mata” y “El consumo excesivo de alcohol favorece la violencia”.

Asimismo, introduce un nuevo Artículo 6 bis, que limita aún más la difusión de publicidad alcohólica: queda prohibida entre las 7 y las 22 horas en cualquier medio audiovisual masivo, en anuncios visibles desde el espacio público y en eventos culturales, educativos o deportivos de acceso libre. Solo se permite la exhibición de logotipos de marcas en locales habilitados para expendio y consumo.

Deroga artículos de la Ley 26.870

El proyecto es acompañado por un amplio grupo de diputados de sectores muy diversos —entre ellos Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón, María Inés Zigarán, Juan Grabois, Juan Carlos Molina, Pablo Juliano, Nicolás Trotta, Oscar Herrera, Carolina Basualdo, Pablo Yedlin, Claudia Palladino, Carlos Castagneto, Nicolás Massot y Juan Fernando Brügge— y también solicita derogar los incisos a, b y e del artículo 3° de la Ley 26.870, vinculada a la regulación de mensajes y campañas institucionales sobre consumo responsable, para adecuarla al nuevo esquema de restricciones.

En los fundamentos, Frade advierte que Argentina enfrenta un nivel de ingesta alcohólica superior al promedio regional. Citan la Encuesta Nacional sobre la Salud y Consumo de Drogas, que ubica al país como líder en consumo de alcohol en América Latina y el Caribe, y datos de la OPS/OMS según los cuales tres millones de personas mueren por año en el mundo debido al consumo nocivo, un fenómeno que afecta especialmente a jóvenes de entre 20 y 39 años.

El informe de la OMS menciona más de 200 enfermedades y trastornos vinculados al uso problemático del alcohol, entre ellos tuberculosis, VIH/Sida y complicaciones en salud mental. Argentina se ubica en el puesto 43 sobre 187 países, con un consumo promedio de 9,7 litros per cápita anual entre mayores de 15 años. La OPS recomienda limitar horarios de venta, subir impuestos y prohibir la publicidad como medidas preventivas, recordaron los diputados.

En el texto, los autores remarcan que la publicidad actual suele asociar el alcohol con bienestar, disfrute, ocio y entretenimiento, lo que consideran una “estimulación generalizada” incompatible con políticas de salud pública. En momentos en los que se discute la implementación de “alcohol cero” al volante, sostienen que es necesario avanzar antes en limitar los estímulos publicitarios que promueven el consumo.

El hecho de que la iniciativa reúna firmas de diputados de diversos bloques —desde la Coalición Cívica y el socialismo hasta representantes del peronismo, sectores del radicalismo y fuerzas provinciales— refuerza el carácter transversal del reclamo. Según exponen en los fundamentos, el objetivo es actualizar el marco regulatorio para alinearlo con estándares internacionales y reducir daños sanitarios y sociales derivados del consumo problemático.