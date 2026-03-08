Importante pérdida de gas y evacuación preventiva en un sector de Dolores

Durante la tarde de este domingo se registró una importante pérdida de gas en la calle Espora, entre Sáenz Peña y Martín Campos.

Ante el riesgo inminente que representaba la fuga, se dispuso la evacuación preventiva de todas las viviendas cercanas.

El incidente se habría originado mientras vecinos realizaban trabajos para una conexión de agua, momento en que accidentalmente se habría dañado un caño de gas.

Ante la situación, trabajaron dos unidades de Bomberos, personal de la empresa de gas, Municipio, Seguridad, Comisaría, Centro de Operaciones Municipal (COM) y Defensa Civil, quienes coordinaron el operativo para controlar la situación y resguardar a los vecinos.

Las tareas se desarrollaron en el lugar con el objetivo de reparar la rotura y garantizar la seguridad en la zona.

Finalmente, la situación fue controlada y el inconveniente quedó solucionado, permitiendo que los vecinos pudieran regresar a sus viviendas sin mayores consecuencias.