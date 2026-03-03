“Golpista” y “te conozco por el vaciamiento de IOSFA”: el picante cruce entre Luis Petri y Victoria Villarruel

El diputado mendocino aseguró que la vicepresidenta “apostó al fracaso del Gobierno”, y ella le respondió en redes: “Deje de hablar como una vieja chusma”, y planteó: “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar”.

El diputado nacional Luis Petri y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, protagonizaron un picante cruce luego de que el mendocino afirmara que la titular del Senado “apostó por el fracaso del Gobierno”, y ella le recordó “el vaciamiento de IOSFA” durante su cargo como ministro de Defensa.

“Villarruel fue funcional a la oposición. Me imagino que lo debe haber pensado (ser presidenta) No actuó como lo demanda la Constitución y apostó al fracaso del Gobierno, no tengo dudas. Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el programa económico”, dijo Petri.

En una entrevista con TN, Petri afirmó que Villarruel: “No ha apoyado al Gobierno y apostar al fracaso estando segunda en la línea de sucesión, ¿en qué te transforma? Lo de ayer fue una muestra más de que en estos dos años no estuvo a la altura de las circunstancias”.

Por su lado, la vicepresidenta salió al cruce de las declaraciones de Petri y le respondió a través de sus redes sociales: “Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario mendocino”.

“Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial”, señaló.

En tanto, más tarde, Villarruel volvió a apuntar contra el diputado y manifestó: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, apuntó y, del otro lado, el diputado le retrucó: “Yo te conozco por golpista”.

La vice no se quedó callada y siguió respondiendo: “Yo administro el Senado. Así que tengo claro el salario de los trabajadores, sus derechos, los ñoquis que sacamos, el ahorro sobre los recursos del Estado, etc. así que no demuestres ignorancia”, le contestó a un usuario, mientras que a otro le respondió: “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno. Saludos”.