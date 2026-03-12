GESTIONES PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LOCAL

El Intendente Juan Pablo García comenzó a gestionar, junto al Subsecretario de Deportes de la Provincia, Cristian Cardozo, los subsidios necesarios para incorporar nueva infraestructura deportiva en el distrito.

Entre los proyectos presentados se destacan la instalación de jirafas de básquet, una red de contención para pelotas en la cancha de hockey y nuevos tableros que serán colocados en el microestadio.