Fiesta Nacional de la Guitarra: récord de público en el cierre con Jorge Rojas

La última noche de la 32° Fiesta Nacional de la Guitarra se vivió con un marco de público récord. Miles de personas colmaron cada espacio del festival y le dieron a la edición 2026 una de sus jornadas más convocantes.

Desde temprano, el predio comenzó a recibir visitantes no solo de Dolores sino también de distintos puntos del país. Entre ellos, se destacaron numerosos clubes de fans de Jorge Rojas, que llegaron especialmente a la ciudad para disfrutar del show en el gran cierre de la fiesta.

El show del reconocido artista cautivó al público que cantó junto a Rojas todos sus éxitos.

Además, el escenario mayor ofreció una grilla cargada de música y danza, con una fuerte presencia de artistas dolorenses que fueron ovacionados por el público. Entre ellos se presentaron Néstor Buide, Rosana Saado y Las Voces del Este, quienes brindaron destacadas actuaciones representando el talento local.

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue cuando el músico Atahualpa Cañete subió al escenario para tocar junto a Jorge Rojas, generando un encuentro muy aplaudido por el público presente.

También fue muy emotivo el homenaje a Eusebio Garay, maestro de la guitarra quien participó de todas las ediciones, acompañando a artistas y desplegando todo su talento y amor por la Fiesta.

La danza tuvo un lugar central con la participación del Ballet Oficial, Ballet El Olvidao, Compañía Fleury, Melipal, Ballet Nuevo Horizonte y Guarda Pampa, que aportaron color y tradición a la noche.

Además, la feria y el patio cervecero volvieron a estar completamente colmados, siendo otro atractivo ante las propuestas artísticas que se desarrollaron en el galpón de la Fiesta.

Durante la tarde se realizó el desfile tradicionalista con la participación de cerca de 1000 caballos, carruajes y tropillas que realizaron un recorrido desde la Sociedad Rural hasta la Plaza Castelli.

De esta manera finalizó otra edición de la Fiesta Nacional de la Guitarra, uno de los eventos mas importantes del país, cargado de música, cultura e identidad.