FEMICIDIO EN GENERAL LAVALLE: HALLARON MUERTA A UNA MUJER EN SU CASA

Un femicidio conmociona por estas horas a la comunidad de General Lavalle. Una mujer de 43 años, identificada como Eugenia Mendiburu y empleada municipal, fue encontrada asesinada en su vivienda y por el hecho quedó detenido su expareja.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Cordine, entre Laines y Bartolomé Mitre, a pocas cuadras del lugar donde durante la noche se desarrollaban los festejos de carnaval en el casco urbano.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación, la mujer fue atacada con un objeto punzante durante un episodio ocurrido dentro de la vivienda. Tras el crimen, el cuerpo fue ocultado detrás de un sillón.

El principal sospechoso es J. Flores, expareja de la víctima.

Según indicaron testigos, luego del hecho se habría acercado a la zona donde se realizaban los carnavales. Allí llamó la atención porque tenía la ropa manchada de sangre, marcas en la nuca y un dedo cortado.

La situación generó comentarios entre las personas que se encontraban en el lugar y esas versiones llegaron a familiares de la mujer. Al intentar comunicarse con ella y no obtener respuesta, decidieron dar aviso a la Policía.