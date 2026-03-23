Falleció una mujer tras un accidente en la ruta 33

En la tarde de este lunes se produjo un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 340, que dejó como saldo el fallecimiento de una mujer.

En el siniestro estuvieron involucrados un camión con acoplado cargado con maíz, conducido por un hombre de 46 años oriundo de Córdoba, y un automóvil manejado por una mujer de 33 años, con domicilio en la localidad de 30 de Agosto.

Como consecuencia del fuerte impacto, la conductora del vehículo de menor porte perdió la vida en el lugar. La víctima fue identificada como Pamela Ibáñez Rachi. En tanto, el conductor del camión resultó ileso.

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría 1ª, Policía Vial y Policía Científica de Trenque Lauquen, quienes realizaron las tareas correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.