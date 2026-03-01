Política EconomiaPortada

El intendente de Chivilcoy aseguró que no tiene dinero para pagar sueldos

El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, reconoció en una entrevista que este mes la coparticipación no le alcanza para cubrir la totalidad de la masa salarial. La afirmación marcó un quiebre respecto de años en los que el Ejecutivo sostuvo que la situación financiera era sólida y ordenada.

“El dinero de los sueldos fue depositado y estará para cobrar el viernes 27”, confirmó, detallando que los haberes incluyen el aumento del 3% de febrero. Sin embargo, también admitió:

“Siempre la coparticipación sobraba para la masa salarial líquida y el resto de lo que se recauda permite llevar adelante las demás actividades. Este mes lamentablemente no alcanzó”. Vale resaltar que los salarios municipales en Chivilcoy se ubican entre los más bajos de la región.

