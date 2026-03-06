El Gobierno puso en marcha la reforma laboral aprobada por el Congreso

La norma fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 137/2026. Regula el sistema de despidos, introduce modificaciones en vacaciones y establece nuevas reglas para el funcionamiento de los sindicatos.

Gobierno nacional reglamentó este viernes la reforma laboral aprobada por el Congreso y estableció cambios en el sistema de indemnizaciones, en las condiciones salariales y en el funcionamiento de los sindicatos. La medida entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial.

La norma fue oficializada mediante el Decreto 137/2026, que promulgó la Ley 27.802, conocida como “ley de modernización laboral“.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El texto señala que la promulgación se realiza “en uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional”.

La reforma había sido sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026. Desde ahora, sus disposiciones comienzan a regir en todo el país.

Entre otros puntos, la ley introduce cambios en el régimen de indemnizaciones por despido, establece nuevas pautas para el pago de salarios y modifica reglas vinculadas con las licencias y vacaciones. También fija criterios para la organización y regulación de la actividad sindical.

El texto reglamentario también delimita el alcance de la norma. El artículo 2 establece que su aplicación dependerá de la compatibilidad con la naturaleza de cada actividad y con los regímenes legales específicos que ya se encuentren vigentes.

En ese marco, la ley excluye a los trabajadores de la administración pública nacional, provincial, de la Ciudad de Buenos Aires y de los municipios, salvo que una norma expresa disponga su incorporación.

Tampoco se aplicará al personal de casas particulares, a los trabajadores agrarios -que mantienen su régimen específico- ni a quienes se desempeñen bajo contratos civiles o comerciales regulados por el Código Civil y Comercial.

La exclusión alcanza además a los trabajadores independientes y a los prestadores de servicios a través de plataformas tecnológicas, a los tripulantes alcanzados por la Ley de Navegación y a las personas privadas de libertad que realizan tareas laborales en contextos de encierro.