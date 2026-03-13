El Gobierno dio de baja el servicio de otras 10 prepagas

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, y en el marco de un proceso regulatorio, ya fueron excluidas más de 162 entidades.

La Superintendencia de Servicios de Salud de Argentina resolvió inscribir a la Obra Social de Comisarios Navales en el registro oficial de entidades de medicina prepaga y, en paralelo, desvincular a diez empresas del sistema, como parte de un plan de fiscalización del sector.

De acuerdo a la Resolución 446/2026 publicada en el Boletín Oficial, la medida responde al nuevo marco de fiscalización oficial, donde se busca que solo operen entidades que demuestren actividad real, cumplan requisitos legales y fortalezcan la transparencia y la competencia en el mercado argentino.