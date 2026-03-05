El Colegio de Médicos recomendó la adhesión a la Campaña de Vacunación Antigripal 2026

“Cuidarte es cuidarnos”

En un comunicado dirigido a la población, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos recomendó la necesaria adhesión a la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, que comenzará el próximo 11 de marzo con el objetivo de hacer frente a la nueva cepa H3N10.

Así, bajo el lema “Cuidarte es Cuidarnos”, la institución recordó que la vacunación constituye “la herramienta más eficaz para prevenir complicaciones graves derivadas de la gripe, especialmente ante la circulación de nuevas variantes del virus”.

¿Por qué es importante vacunarse ahora?

Los siguientes son los argumentos expuestos por las institución para recomendar la vacunación:

Nueva cepa: El virus de la influenza cambia cada año. La vacuna de esta temporada ha sido formulada específicamente para brindar protección contra la variante H3N10.

Prevención de complicaciones: La inmunización reduce de manera significativa el riesgo de internaciones, cuadros graves de neumonía y otras complicaciones asociadas.

Efecto comunitario: Vacunarse no solo protege a quien la recibe, sino también a su entorno, particularmente a las personas más vulnerables.

Además, desde la entidad colegiada se enfatizó en la importancia de que se vacunen prioritariamente:

Personas mayores de 65 años.

Personal de salud.

Personas con enfermedades crónicas (diabetes, enfermedades respiratorias o cardíacas).

Embarazadas.

Niños pequeños.

Asimismo, al tiempo que se recordó que la vacuna es segura, gratuita y efectiva, se destacó que “no se debe esperar a la llegada del frío para aplicársela” debido a que “la prevención temprana permite generar defensas antes del período de mayor circulación viral”.

“La gripe no es un simple resfrío. Un pinchazo hoy son muchos días de salud mañana”, remaron.

Finalmente, el Colegio de Médicos invitó a la comunidad a consultar en los centros de salud y vacunatorios habilitados para recibir la dosis correspondiente y “contribuir entre todos al cuidado colectivo”.