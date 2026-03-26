Dolores – Despiste y vuelco en la Autovía 2: un hombre fue trasladado al hospital

Este jueves se produjo un despiste seguido de vuelco en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 217, en el carril descendente.
El siniestro involucró a un automóvil Fiat Siena de color gris, conducido por una mujer de 70 años, con domicilio en Capital Federal.
En el vehículo viajaban además una joven de 17 años y un hombre de 83.
Tras el hecho, personal de Emergencias Médicas acudió al lugar para asistir a los ocupantes. Como consecuencia del impacto, el hombre de 83 años fue trasladado al hospital para su atención, mientras que las lesiones quedaron a establecerse.