Dolores – Despiste y vuelco en la Autovía 2: un hombre fue trasladado al hospital

Este jueves se produjo un despiste seguido de vuelco en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 217, en el carril descendente.

El siniestro involucró a un automóvil Fiat Siena de color gris, conducido por una mujer de 70 años, con domicilio en Capital Federal.

En el vehículo viajaban además una joven de 17 años y un hombre de 83.