Controlarán los camiones con exceso de carga en los caminos rurales y rutas

Así lo acordaron en Madariaga las autoridades del Ejecutivo junto al comisario, el jefe de estación, el jefe del CPR e integrantes de la CASER durante una reunión de trabajo.

El objetivo es preservar el estado y el trabajo de mantenimiento que se hace en los caminos rurales y las rutas del partido.

Durante el encuentro se trabajó en la coordinación de estas acciones tendientes a controlar la circulación de los camiones con exceso de carga.

En este sentido se acordó también darle participación a vialidad para comenzar, entre todas las partes, a realizar las inspecciones de carga de los camiones, ya sea de cereales, animales y/o materiales.

En relación al tema, se comentó que días atrás un camión con exceso de peso provocó la rotura de una alcantarilla en la zona del camino Dos Montes la cual será reparada esta semana.

Por otro lado se dialogó sobre la importancia de respetar la ordenanza que prohíbe la circulación de vehículos pesados en los caminos rurales del partido durante los días de lluvia y la intensificación de dichos controles.