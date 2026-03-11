COMENZÓ LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN DOLORES

La Municipalidad de Dolores informa que ya comenzó la campaña de vacunación antigripal en el Hospital San Roque.

En una primera etapa, la aplicación de dosis se realiza al personal de salud y, a partir del lunes 16 de marzo, la vacunación se extenderá a personas mayores de 65 años.

Las vacunas se aplican en el Consultorio de Vacunación del Hospital San Roque, con ingreso por calle América, de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 horas.

Desde el área de Salud se indicó que las personas que asistan deberán presentar libreta sanitaria y/o carnet de vacunación y DNI.