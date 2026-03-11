DestacadoDolores

COMENZÓ LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN DOLORES

La Municipalidad de Dolores informa que ya comenzó la campaña de vacunación antigripal en el Hospital San Roque.
En una primera etapa, la aplicación de dosis se realiza al personal de salud y, a partir del lunes 16 de marzo, la vacunación se extenderá a personas mayores de 65 años.
Las vacunas se aplican en el Consultorio de Vacunación del Hospital San Roque, con ingreso por calle América, de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 horas.
Desde el área de Salud se indicó que las personas que asistan deberán presentar libreta sanitaria y/o carnet de vacunación y DNI.
Para consultas o mayor información, los vecinos pueden comunicarse al (2245) 50-8226.
Puede ser una imagen de ‎hospital y ‎texto que dice "‎COMENZÓ LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL Inició con personal de salud y a partir del lunes 16 de marzo se aplicará a personas mayores de 65 años. و Consultorio de vacunación del Hospital San Roque (ingreso por calle América) Lunes a viernes de 7:30 a 12:30h Presentar: libreta sanitaria y/o carnet de vacunación y DNI Consultas al 2245 50-8226 MUNICIFALIDADDE MUNICIPA DOLORES Hospital SANROQUE SAN ROQUE ဂ MI LUGAR‎"‎‎
ETIQUETADO:
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.

Farmacia de Turno en Dolores

Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte