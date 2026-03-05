Chivilcoy: un chico de 14 años manejaba un auto y produjo un choque en el que murió un hombre

El adolescente tomó el auto de su familia sin permiso y causó un evento vial múltiple en la Ruta Provincial 30.

Un episodio de imprudencia vial produjo una lamentable y evitable tragedia en el distrito de Chivilcoy: un adolescente de 14 años que manejaba un auto acompañado por otros menores produjo un choque múltiple sobre la Ruta Provincial 30, en el que murió un hombre de 52 años oriundo de la localidad de Rawson.

El chico conducía un Volkswagen Gol Trend de su familia, que había tomado sin permiso. Según precisó el portal del diario La Razón, el adolescente mordió la banquina, perdió el control, cruzó de carril y chocó de frente con el auto en el que iban Rodolfo Marcelo López, quien falleció en el siniestro, y su esposa, Eliana Orellanos, que sufrió lesiones. Tras esa maniobra, el vehículo colisionó luego contra una Volkswagen Amarok. Por fortuna, el conductor de la camioneta, MAriano Alonso, tuvo la suerte de salir ileso del siniestro.

La secuencia fatal ocurrió el martes cerca del mediodía, a la altura del kilómetro 476 de la Ruta Provincial 30. De acuerdo a lo informado por el Jefe de la Policía Vial Chivilcoy, Comisario Mayor Miguel Angel Costa, al portal del diario La Campaña, los menores que iban en el coche y Orellanos debieron ser hospitalizados con lesiones graves. En tanto, Alonso, fue dado de alta.

De acuerdo al parte médico, Eliana Orellanos sufrió un traumatismo de cráneo, contusión pulmonar, una fractura de clavícula izquierda y un golpe en la rodilla. Ante esta situación se evaluaba su traslado a Junín.

Uno de los menores de 14 años que iba en el coche que causó el siniestro vial fue atendido por politraumatismos, traumatismo de cráneo, una contusión pulmonar y cortes en su brazo izquierdo. Quedó internado en la sala de cuidados intensivos del Hospital Municipal de Chivilcoy. Otro de los adolescentes, de 16 años, permanecía estable, aunque internado en terapia intensiva por un politraumatismo y traumatismo de cráneo. El tercer menor involucrado, también de 14 años, ingresó con escoriaciones múltiples y politraumatismo leve. Se encontraba estable, en observación en el área de Pediatría.

En la investigación tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción en turno del Departamento Judicial de Mercedes, mientras que personal de Policía Científica trabajó en el lugar para determinar con precisión la mecánica del trágico choque.