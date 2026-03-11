Causa de los cuadernos: Cristina Kirchner será indagada en forma presencial el próximo martes

De esta manera, en línea con la postura de la fiscalía, los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero resolvieron no hacer lugar a los pedidos de nulidad.

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) rechazó los recursos interpuestos por los imputados en la denominada causa de los cuadernos que buscaban la nulidad del juicio por lo que, el próximo martes 17 de marzo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner será indagada de forma presencial en los tribunales de Comodoro Py.

De esta manera, en línea con la postura de la fiscalía, los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero resolvieron no hacer lugar a los pedidos de nulidad.

Uno de los primeros planteos en ser rechazado fue el presentado por la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, que solicitó la nulidad total del juicio, alegando irregularidades en la asignación del caso al fallecido juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli.

El TOF7 rechazó los planteos las defensas que pidieron la nulidad a lo largo de las 13 audiencias, que tiene como principal acusada a la expresidenta, acusada de ser la supuesta jefa de una asociación ilícita.

Para el abogado de Cristina Kirchner los cuadernos fueron manipulados, por lo que no deberían formar parte de las pruebas en el caso. Además, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

Por otra parte, los magistrados ratificaron a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en el proceso.

