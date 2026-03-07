Caputo anunció la incorporación de un funcionario a su equipo económico

El ex senador y canciller uruguayo Ernesto Talvi se sumará al equipo de asesores de esa cartera.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció hoy la incorporación del ex senador y canciller uruguayo Ernesto Talvi al equipo de asesores de esa cartera.

A través de su cuenta de X, Caputo calificó a Talvi como “un economista de extensa trayectoria y reputación” y su rol se desempeñará en la colaboración conjunta del equipo económico.

“Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina”, indicó el titular del Palacio de Hacienda.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, por su parte, hizo mención de la nueva incorporación y celebró la llegada del economista uruguayo.

“Sensacional anuncio del ministro Caputo. Se incorpora al equipo el extraordinario economista Ernesto Talvi”, señaló Daza, quien añadió que el excanciller se destaca como “académico, policymaker e investigador en organismos internacionales”.

“Además, ¡maravillosa persona! ¡Bienvenido, Ernesto!”, agregó.

Las elogios no vinieron solamente de parte del Ministerio económico, sino que el presidente Javier Milei también se hizo eco de la noticia y posteó en su redes un mensaje en alusión a la incorporación.

“TMAP. VLLC!”, tuiteó el mandatario argentino.

Quién es Ernesto Talvi

Nacido en Montevideo, Talvi desempeñó funciones en la administración pública uruguaya. Tuvo su paso por el Senado (donde fue perteneciente al Partido Colorado y lideró el sector Ciudadanos) durante 2019, y un año después ejerció el cargo de ministro de Relaciones Exteriores.

Se graduó como economista en la Universidad de la República, es doctor en Economía y MBA en Finanzas de la Universidad de Chicago, a la vez que es director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES).