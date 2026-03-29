Burlando destrozó la nueva estrategia de Pertossi

El abogado habló tras el pedido de nulidad en la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa, y aseguró que los acusados “eligieron una defensa en manada”.

La causa por el asesinato de Fernando Báez Sosa volvió al centro de la escena tras las declaraciones de Lucas Pertossi, quien afirmó no haber participado de la agresión y solicitó la nulidad del proceso, argumentando una deficiente defensa técnica.

El joven fue condenado a 15 años de prisión por el crimen ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

La respuesta de Burlando

Ante estos dichos, Fernando Burlando fue contundente y desestimó los planteos del condenado.

“Ningún condenado dice ‘metí la pata’. He visto infinidad de condenados que siguen diciendo que son inocentes. Cuando cambian el abogado, dicen que fueron mal defendidos”, afirmó en declaraciones televisivas.

El letrado sostuvo que la estrategia de defensa fue una decisión consciente de todos los imputados: “Ellos son mayores, eligieron, y su elección fue la defensa en manada. Así como atacaron a Fernando, lo hicieron en la defensa”, remarcó.

Un intento de cambiar la estrategia

En relación al planteo de nulidad, Burlando consideró que se trata de una maniobra esperable ante el resultado adverso del juicio.

“Con una condena de perpetua o de 15 años, es normal que ahora quiera cambiar de estrategia porque esta le funcionó mal”, concluyó.