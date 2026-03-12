ALLANAMIENTOS POR VENTA DE DROGAS EN DOLORES: PERSONAS DETENIDAS

Las diligencias fueron el resultado del análisis de telefonía móvil secuestrada en el marco de una causa que impulsa la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 de Dolores, a cargo del Dr. Marcos Scoccimarro, con la intervención de la Dra. De Apelaniz y el Dr. Federico Etchart, pertenecientes a la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Dolores.

La investigación original, a cargo del personal de Drogas Ilícitas Dolores, ya había dado resultados con un allanamiento y la detención de una mujer, quien actualmente se encuentra cumpliendo arresto domiciliario.

A partir de la información obtenida del análisis de los teléfonos secuestrados, la fiscalía solicitó distintas medidas procesales ante el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Dolores, a cargo del Dr. Mariano Cazeaux.

Las mismas consistieron en dos allanamientos en domicilios de Dolores y uno en el Penal de Batán, donde se encuentra cumpliendo condena en otra causa uno de los investigados.

Al dar cumplimiento a las órdenes judiciales, el personal de Drogas Ilícitas Dolores, con la colaboración de personal de la Secretaría de Seguridad Municipal y de la Comisaría de Dolores, logró el secuestro de otro teléfono celular que será analizado y la detención de una de las mujeres implicadas.