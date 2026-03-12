ALLANAMIENTOS POR VENTA DE DROGAS EN DOLORES: PERSONAS DETENIDAS

La Delegación de Drogas Ilícitas Dolores llevó a cabo en el día de ayer dos allanamientos en la ciudad de Dolores y uno en el Penal de Batán, en el marco de una investigación por venta de estupefacientes, con resultado positivo.
Las diligencias fueron el resultado del análisis de telefonía móvil secuestrada en el marco de una causa que impulsa la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 de Dolores, a cargo del Dr. Marcos Scoccimarro, con la intervención de la Dra. De Apelaniz y el Dr. Federico Etchart, pertenecientes a la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Dolores.
La investigación original, a cargo del personal de Drogas Ilícitas Dolores, ya había dado resultados con un allanamiento y la detención de una mujer, quien actualmente se encuentra cumpliendo arresto domiciliario.
A partir de la información obtenida del análisis de los teléfonos secuestrados, la fiscalía solicitó distintas medidas procesales ante el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Dolores, a cargo del Dr. Mariano Cazeaux.
Las mismas consistieron en dos allanamientos en domicilios de Dolores y uno en el Penal de Batán, donde se encuentra cumpliendo condena en otra causa uno de los investigados.
Al dar cumplimiento a las órdenes judiciales, el personal de Drogas Ilícitas Dolores, con la colaboración de personal de la Secretaría de Seguridad Municipal y de la Comisaría de Dolores, logró el secuestro de otro teléfono celular que será analizado y la detención de una de las mujeres implicadas.
En tanto, otra de las mujeres sobre quien pesaba orden de detención se presentó en horas de la mañana en sede fiscal, donde se procedió a su inmediata detención.