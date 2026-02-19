PortadaSociedad

UNLP rumbo a la Luna: el satélite platense ya tiene fecha tentativa de despegue

La misión Artemis II se postergó y el nanosatélite Atenea, desarrollado con participación de la UNLP, podría despegar en marzo si superan pruebas técnicas.

Luego de reprogramar el lanzamiento de Artemis II, tras detectar fallas en ensayos realizados en el Centro Espacial Kennedy, donde se registraron inconvenientes durante pruebas del cohete Space Launch System y la cápsula Orión, en febrero, la NASA confirmó que la misión donde viajará el satélite creado por científicos de la UNLP podría despegar el próximo 6 de marzo.

Según la agencia espacial, la nueva ventana más temprana para el despegue es marzo, aunque también se evalúan fechas alternativas en abril si los ensayos generales y la revisión de datos no resultan satisfactorios entre la primera y la segunda semana del mes.

En ese contexto, la postergación impacta directamente en Atenea, un CubeSat científico de clase 12U desarrollado con la participación de investigadores, docentes y estudiantes de la facultad de Ingeniería de la UNLP. El nanosatélite viajará a bordo del SLS junto a dispositivos de Alemania, Corea del Sur y Arabia Saudita.

Tecnología espacial argentina desarrollada por la UNLP
La NASA había indicado que Atenea sería el primer CubeSat en liberarse tras la separación del adaptador de etapa de Orión, un momento clave de la misión que define trayectorias y tiempos de activación. El despliegue de los satélites está previsto para unas cinco horas después del lanzamiento.

Artemis II será además el primer vuelo tripulado del programa lunar desde el histórico Apolo 17, hace más de 50 años. Cuatro astronautas viajarán durante diez días alrededor de la Luna sin alunizar, en una etapa clave rumbo a Artemis III, que sí prevé el regreso humano a la superficie lunar.

Aunque el equipo de la UNLP no participará directamente del lanzamiento desde Estados Unidos, los investigadores estarán a cargo del monitoreo y seguimiento de Atenea una vez en el espacio. La misión representa un nuevo hito para la ciencia argentina y la proyección internacional del trabajo que se realiza en la universidad pública platense.

