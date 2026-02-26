TRÁGICO ACCIDENTE EN RUTA 41: FALLECIERON UNA MUJER Y UN MENOR TRAS EL SINIESTRO

La investigación por el trágico siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial 41, a la altura del kilómetro 90, fue caratulada como doble homicidio culposo, tras confirmarse el fallecimiento de dos personas, entre ellas un menor de edad.

De acuerdo a la información oficial, el hecho se produjo por una colisión frontal entre una Ford Ecosport, que circulaba en sentido descendente Monte – General Belgrano, y un Chevrolet Prisma, que lo hacía en sentido contrario. Producto del impacto, el Prisma se incendió en su totalidad.

Ocupantes de la Ford Ecosport

El vehículo era conducido por un hombre de 70 años, quien sufrió politraumatismos. Lo acompañaban: una mujer, quien falleció, y sus nietos de 11 años (politraumatismos graves) y de (7 años), con politraumatismos leves. Todos oriundos de Cañuelas.

Ocupantes del Chevrolet Prisma

El rodado era conducido por un hombre, domiciliado en Ituzaingó, quien presentó politraumatismos leves y se encuentra estable.

Lo acompañaban:

Una mujer, con politraumatismos graves. niño de (5 años), quien falleció como consecuencia del siniestro. Todos los heridos fueron trasladados para su atención al Hospital Zenón Videla Dorna de San Miguel del Monte y al Hospital de General Belgrano, donde recibieron asistencia médica.