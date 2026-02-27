Salta: imputaron a más de 50 docentes por presentar certificados falsos para aumentar puntajes

La Justicia investiga a los implicados por aumentar puntajes en concursos y procesos de designación en el Ministerio de Salud de Salta.

Al menos 53 docentes fueron imputados por presentar supuestamente certificados apócrifos para aumentar puntajes en concursos y procesos de designación en el Ministerio de Salud de Salta.

Conforme a la información del Ministerio Público Fiscal (MPF) local, la investigación comenzó el 17 de diciembre de 2025 tras la denuncia del secretario de Gestión Educativa, quien afirmó que mediante una auditoria interna se detectaron un total de 291 inscripciones con documentos falsos, 286 registros adulterados y 237 profesores implicados.

De esta manera, se constató que las Juntas Calificadoras comparten base de datos, al tiempo que la Unidad de Delitos Complejos (UDEC) indicó que los docentes eran contactados en la red social Facebook a través de perfiles como “Cursos Educar” o el alias “Ana Guzmán”, donde se brindaban diplomaturas con puntaje aparentemente avaladas por instituciones reales.

Sse efectuaban pagos de entre $95 mil y $360 mil para luego entregar certificados en PDF con sellos y firmas escaneadas.

A su vez, miembros de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos corroboraron que los números eran truchos ya que no existían en bases oficiales, con duplicaciones y numeraciones inexistentes.

En este sentido, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio determinó los roles que ejercía cada uno de los involucrados: una docente del sur provincial se ocupaba de la captación y cobro; otra mujer en el norte ofrecía soporte y canalizaba consultas bajo identidad ficticia; y un hombre radicado en Bariloche señalado como administrador digital y receptor de fondos.

Por otra parte, dos mujeres resultaron detenidas y acusadas de manera provisoria por la supuesta falsificación de instrumento privado, en concurso ideal con fraude a la administración pública, y asociación ilícita, en concurso real.

