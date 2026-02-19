Mar del Plata sismo “no provocó daños ni situaciones de riesgo”.

Defensa Civil señaló en un comunicado que “no existen restricciones ni medidas especiales para la población”.

En un comunicado del área de Defensa Civil, mencionó que, “a diferencia de otros episodios, no se registró ningún estruendo previo, sino una vibración o temblor en pisos, paredes y ventanas, especialmente en sectores con alta densidad de edificios, perceptible principalmente por personas en reposo”. Explicó que “este tipo de movimientos, conocidos como sismos intraplaca, son fenómenos aleatorios que, si bien son poco frecuentes, pueden registrarse en áreas donde existen antiguas fallas geológicas”. “En estos casos –agregó el municipio– no se esperan consecuencias asociadas más allá de los temblores percibidos por la población”. Informó además que mantiene “contacto” con los organismos oficiales especializados para el seguimiento de este tipo de fenómenos y la evaluación de la información técnica disponible, “con el objetivo de adoptar las acciones necesarias, tanto preventivas como proactivas, y brindar información clara y oportuna a los vecinos”. En ese plano, subrayó que “no existen restricciones ni medidas especiales para la población y no se reportaron personas afectadas ni daños materiales”. Ante cualquier situación de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103, con el SAME al 107 o con el 911.

El Servicio Geológico Minero Argentino (Segmar) comunicó en la actualización de su informe que este jueves 19 de febrero a las 08.15 se reportó un sismo de 4.9 puntos y que tuvo una profundidad de 9 kilómetros.

Por su parte, el sistema de alertas sísmicas de Android envió una notificación pocos minutos después del evento. Allí se hablaba de un “terremoto de magnitud aproximada 4,3” a unos 30 kilómetros de Miramar, registrado a las 8.16.

Lo sucedido también fue registrado a nivel internacional. El GFZ (Geo Forschungs Zentrum) es el Centro Alemán de Investigación en Geociencias, principal institución nacional de Alemania para la investigación de la Tierra, con sede en Potsdam. La entidad reportó un sismo de magnitud cerca de Mar del Plata, de 4,6 puntos de mangitud y marcó el punto exacto donde sucedió: 56.52° O – 39.72° S.

Por su parte, el sitio especializado Volcano Discovery reportó un “sismo moderado” de magnitud 4,6 en el Océano Atlántico Sur, a 211 kilómetros al sudeste de Mar del Plata. Según ese informe, el movimiento se produjo a una profundidad de 21 kilómetros, lo que habría intensificado su percepción en las áreas cercanas al epicentro.

“La poca profundidad del sismo hizo que se sintiera más fuerte que un terremoto más profundo de magnitud similar”, señala este reporte.

A nivel local, Defensa Civil recién emitió un reporte pasadas las 11.30. Proporcionó datos coincides con los reportes anteriormente mencionados y detalló que “el fenómeno también fue registrado a nivel internacional por el Centro Nacional de Información Sísmica (USGS) de Estados Unidos que reportó un sismo de 4,7 de magnitud a 193 kilómetros al sudeste de Mar del Plata, sobre el mar”.

Además, indicaron que “el municipio continúa en contacto con los organismos oficiales especializados para el seguimiento de este tipo de fenómenos y la evaluación de la información técnica disponible, con el objetivo de adoptar las acciones necesarias, tanto preventivas como proactivas, y brindar información clara y oportuna a los vecinos”.