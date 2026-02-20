Madariaga afirma que Villa Gesell contamina su territorio con derrames cloacales

Inspecciones con drones detectaron canales que llevarían efluentes sin tratamientos de la planta depuradora de Villa Gesell hacia predios de General Madariaga.

El Municipio de General Madariaga analiza iniciar acciones judiciales contra el vecino partido de Villa Gesell ya que éste derramaría reiteradamente efluentes cloacales sin tratamiento en su territorio. Esos desechos llegarían a través de dos canales detectados desde un dron.

La contaminación se produce cuando los desechos cloacales provenientes de la planta depuradora geselina de Absa cruzan la Ruta 11 y se esparcen sobre tierras madariaguenses, generando un grave daño ambiental, según lo constatado el miércoles 18 por miembros de las áreas de Inspección, Legales y Frente de Ruta 11, quienes se presentaron en el límite entre ambos distritos.

La contaminación vista desde drones

Tras una inspección ocular e imágenes obtenidas con drones, se detectó que frente a la planta depuradora de Villa Gesell se abrió un canal de desagote cloacal que ingresa a General Madariaga. Al mismo tiempo se halló otro cruce de efluentes próximo a la rotonda de ingreso a la villa que que desemboca en otro canal de aproximadamente dos kilómetros de longitud, informó El Mensajero de la Costa.

‘Estos derrames generan una grave contaminación ambiental sobre territorio madariaguense’, señalaron desde la comuna, que ya había advertido situaciones similares con el partido de Pinamar. General Madariaga no descarta recurrir a la Justicia para exigir el cese de los vertidos y la correspondiente reparación del daño ambiental.