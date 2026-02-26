JUICIO A ACUSADA POR FALSA DENUNCIA DE ABUSO: SOLICITAN 9 AÑOS DE PRISIÓN PARA FIORELLA DAMIANI

La ex consejera escolar bahiense, acusada de inventar un abuso sexual que llevó a la detención de dos inocentes, enfrenta los alegatos de clausura. Entre descompensaciones en la sala y pedidos de penas de cumplimiento efectivo, el caso que sacudió la agenda judicial y política llega a su desenlace.

En una semana marcada por la tensión judicial y el escrutinio público, el juicio oral contra Fiorella Damiani, consejera escolar de Bahía Blanca, transita sus últimas horas. Damiani enfrenta graves cargos por falso testimonio y falsa denuncia, tras haber acusado años atrás a dos hombres de haberla abusado sexualmente. Aquella acusación original, por un delito que prevé hasta 15 años de prisión, mantuvo a los imputados privados de su libertad injustamente.

El giro decisivo en la causa inicial ocurrió cuando la defensa de los acusados logró presentar pruebas que demostraron de forma contundente que el acto había sido consentido y desmintieron la versión de la denunciante, quien habría asegurado estar en un estado de total inconsciencia. Esta prueba irrefutable no solo desestimó la denuncia por abuso, sino que invirtió los roles del caso, llevando a la detención de la consejera en abril de 2025.

Durante el desarrollo del debate oral de esta última semana, las audiencias han estado repletas de particularidades. Previo al inicio de los testimonios, los damnificados exigieron a la justicia una “pena ejemplar” por el daño irreparable que la mentira provocó en sus vidas, sus familias y su reputación. En paralelo, el caso resonó en la esfera política nacional; la diputada Lilia Lemoine fue categórica al exigir públicamente que Damiani vaya presa, argumentando que la funcionaria “le arruinó la vida a dos hombres”.

En el recinto, la actitud de la acusada fue fluctuante. En un principio, solicitó formalmente no estar presente durante las declaraciones testimoniales de las víctimas y testigos. Al día siguiente, en medio de la incertidumbre sobre si prestaría o no declaración indagatoria, Damiani sufrió una descompensación justo antes de someterse a las preguntas del fiscal de la causa, lo que obligó a retirarla de la sala de audiencias.

Hoy, en la última jornada del proceso judicial, la acusada se presentó recuperada para presenciar los alegatos de clausura. Analistas judiciales y fuentes ligadas al desarrollo del debate sugieren que la estrategia final de la defensa buscaría generar empatía y apelar a la lástima del tribunal, en un último intento por atenuar la severidad de la posible condena.

Por su parte, tanto la fiscalía como los abogados querellantes mantienen una postura inquebrantable: están convencidos de que, dada la gravedad institucional de la falsa acusación y el tiempo que personas inocentes pasaron detenidas, la pena dictada no debe ser en suspenso, sino de estricto cumplimiento efectivo. El veredicto sentará un precedente crucial en la jurisprudencia regional sobre las consecuencias de utilizar el aparato del Estado para radicar denuncias penales en caso que resulten falsas.