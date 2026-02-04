INSCRIPCIONES ABIERTAS – CICLO 2026

El Centro de Formación Profesional N.º 401 de Dolores informa que ya se encuentra abierta la inscripción para los cursos correspondientes al ciclo lectivo 2026.
Las personas interesadas podrán inscribirse de lunes a viernes, de 9 a 13 hs, en la sede del CFP ubicada en Pellegrini 229, Dolores.
Documentación requerida:
• Fotocopia de DNI
• Fotocopia del último estudio cursado
• Fotocopia de la planilla de inscripción (KASH)
Oferta formativa 2026:
• Modelista Patronista
• Inglés para Turismo
• Coordinador Turístico
• Gasista de Unidades Unifuncionales
• Soldador
• Manipulación de Alimentos
• Diseño Proyectual Asistido por Computadora
• Elaborador de Pastas Alimenticias
• Pizzero Rotisero
• Diseño y Fabricación Digital
• Electricista en Inmuebles
• Peluquero
• Instalador y Reparador de Equipos de Climatización
• Operador de Informática para Administración y Gestión
• Auxiliar en Marketing de Productos
• Cocinero
• Operador de Carpintería de Fabricación de Mobiliarios
Te esperamos para formarte y sumar nuevas oportunidades laborales.