Grave accidente en ruta 41: una menor de 2 años fue trasladada en helicóptero

Un grave accidente de tránsito se registró alrededor de las 8 de la mañana de este viernes en la Ruta 41, a la altura del kilómetro 75, donde colisionaron un camión refrigerado y un automóvil Chevrolet Agile.

Por causas que se investigan, el camión habría volcado y, en su caída, aplastó parte del automóvil, que se habría encontrado de frente con el vuelco.

Como consecuencia del impacto, el conductor del camión resultó herido y fue trasladado al hospital de General Belgrano.

En el vehículo menor viajaba una familia, cuyos cinco ocupantes debieron ser rescatados del interior del auto por personal de Bomberos Voluntarios y posteriormente trasladados en ambulancias del SAME al hospital de Gral Belgrano.

El cuadro más delicado es el de una menor de 2 años, quien presentaba estado de gravedad y debió ser derivada de urgencia en helicóptero al Hospital de Niños de La Plata para una atención de mayor complejidad.