Es ley. El Gobierno sancionó la reforma laboral

Finalmente el Senado aprobó la modificación realizada por la Cámara baja y la reforma laboral se convirtió en la última ley alcanzada por el oficialismo en el marco de este fructífero período ordinario.

La Libertad Avanza se alzó este viernes con la última de las leyes conseguidas en las dos etapas de este período ordinario. Fue cuando a las 22.35 de este viernes 27 de febrero el Senado convirtió en ley el proyecto de Modernización Laboral, por 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones, cerrando así un exitoso raid legislativo de este verano 2025/26.

Con la aceptación de la modificación hecha en la Cámara de Diputados el pasado 19 de febrero, la reforma laboral se convirtió en el séptimo tema aprobado por el oficialismo en el Congreso con la nueva conformación del mismo.

El texto se aprobó al cabo de una sesión extensa, que arrancó con otro éxito oficialista: la aprobación de la Ley Penal Juvenil, que también fue ley. Ambas leyes formarán parte del discurso del domingo que dará Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, en la inauguración del 145° período ordinario. En el mismo insistirá en autodefinirse como “el presidente más reformista de la historia”, y exhibirá las normas aprobadas en este tiempo como prueba de ello.

Este debate arrancó con la convicción de que, tuviera el resultado que tuviera la votación, el proyecto de Modernización Laboral sería ley. Es que a la hora de votar se haría para aceptar la modificación de la Cámara baja, o insistir en la versión original. La ley no podía ser rechazada. Cuando la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, hizo hincapié en destacar eso, se generó la última polémica de este período extraordinario. Es que la titular del Cuerpo dijo que votarían por la aceptación de las modificaciones, o la negativa a las modificaciones del proyecto de ley. Pidió la palabra entonces el presidente del interbloque Popular, José Mayans, para aclarar que ellos estaban en contra tanto de lo aprobado por el Senado, como lo que venía de Diputados. “No estamos a favor”, dijo el formoseño, mientras Villarruel insistía en que no estarían votando en contra del proyecto.

Intervino la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que por una vez coincidió con Mayans: “Es razonable lo que estamos discutiendo. Esa opción ha quedado restringida”, argumentó, mientras que la vicepresidencia de la Nación aclaró que estaba haciendo lo que establece el artículo 81° d la Constitución Nacional. “No tenemos otra opción”, dijo, y el senador Fernando Salino aportó lo suyo para que la confusión creciera: “Cuando el miembro informante dio su discurso, dijo que ‘está en consideración el proyecto’. Nosotros votamos en contra del proyecto; el miembro informante lo entendió de entrada. A esa consideración votamos negativo”.

Finalmente se cortó por lo sano, con este razonamiento: “Estamos hablando de un dictamen; o se insiste con el dictamen, o no… Cada uno le da el simbolismo que quiere”. Y antes de votar, pidió la palabra el santacruceño José María Carambia, que recordó que ellos habían votado en contra la vez pasada, pero pensaban que ahora el proyecto era mejor, sin el artículo 44°. Pero como seguían estando en contra de la ley, esta vez se abstendría con su compañera de bloque Natalia Gadano.

El debate

Ya el debate había empezado complicado: justo antes de comenzar, el senador peronista Mariano Recalde presentó una moción para que el proyecto volviera a comisión, invocando el Acuerdo Comercial Mercosur – UE, que en uno de sus puntos establece que ninguna de las partes deberá debilitar eslabones de la producción para tomar ventajas. La moción fue rechazada por 43 votos contra 29, tras lo cual arrancó finalmente el debate.

Le correspondió al chaqueño Juan Cruz Godoy oficiar de miembro informante, y arrancó saliendo al cruce de la preocupación expresada respecto del supuesto debilitamiento de los derechos de los trabajadores, aclarando que “continúan los derechos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo”. Dijo que entre otras cosas, se mantienen las indemnizaciones; se facilita la registración de los empleados de manera formal; se mantiene la obligatoriedad de registración, pero se agiliza el sistema y es más económico.

“Se crea el FAL (Fondo de Asistencia Laboral) como herramienta para dar certeza a empleadores y empleados. Se establece también cuáles son los servicios esenciales y los considerados de importancia trascendental para establecer una prestación mínima e irreductible”, señaló, apuntando luego que “reconocemos que en nuestro país más del 70% del trabajo es gracias a las PyMEs, por eso es importante el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones) para que se genere más producción y empleo”.

Sobre el final de su exposición, Godoy aclaró que “eventualmente tendremos que volver a discutir esta temática”, en función de los avances de la tecnología, ya con la llegada de la Inteligencia Artificial y la robótica. “Probablemente dentro de 5 o 10 años tendremos que discutir nuevamente una ley laboral”, estimó.

A continuación, el senador Recalde recordó que hace pocas semanas trataron esa misma ley que tenía 219 artículos y hoy vuelve con 218. “Nuestro bloque va a seguir rechazando el contenido de la ley”, adelantó por si quedaba alguna duda. Luego habló de “un modus operandi del Gobierno en materia de leyes”, y lo explicó: “Primero manda leyes ómnibus, que tratan distintos temas. En esta ley, que tiene 26 títulos, se modifican 28 leyes y se derogan 11 leyes. Una ley gigante, monstruosa -aparte por el contenido-. No solo es una ley que abarca muchísimos temas y demás, la tratan de manera exprés. No hubo escucha, no aceptaron ninguna modificación, y un agregado que está siendo una constante en todas las leyes: aparecen modificaciones de último momento, que encima venden como concesiones”.

Recordó que fueron modificados 57 artículos de los 219 originales, y cuestionó que de las modificaciones no tuvieron en cuenta ninguna de las que pidió el bloque que representa la primera minoría. “Pero sí aparecieron cosas horrorosas, como la ampliación del artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, que son las exclusiones y sacan de las leyes laborales al personal de embarcados, sin ninguna explicación, y emitieron una modificación que pasó inadvertida, en el artículo 31, para liberar de responsabilidad a más empresas solidarias. No es un problema, según este proyecto de ley, que hayan incurrido en conducción temeraria”.

“Pero además, otra constante de todas estas leyes y que conspira contra la seguridad jurídica: es un trámite irregular”, aseguró Recalde, que habló de “violación de reglamentos”, y de “votos de legisladores que se supone que representan otros intereses, votando del otro lado”. Y sentenció: “Pasó con la ley Banelco, pasó con la Ley Bases. Compran a los que son de otros bloques… Hoy no sabemos qué otras cosas en la negociación de los votos. Todas estas cosas se hacen cuando una ley va en contra del pueblo. Cuando es a favor del pueblo, no se necesita votarla entre gallos y medianoche”.

Recalde advirtió que “seguramente esto va a generar más litigiosidad, sino muchas dudas de los inversores. Esta es una ley que desprotege desde donde se la mire (…) Una ley que empieza excluir de la Ley de Contrato de Trabajo a cada vez más actividades y sujetos. Que va directamente en contra de una disposición constitucional, el artículo 14 bis, que es el que establece que la ley le debe garantizar al trabajador jornada limitada”.