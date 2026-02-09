Energía licita la importación de GNL y transfiere la operatoria al sector privado

El esquema prevé un solo comercializador que reemplazará al Estado y operará la terminal de Escobar con reglas de competencia y trazabilidad.

La Secretaría de Energía anunció la apertura de una licitación pública nacional e internacional para que el sector privado asuma la importación y comercialización de Gas Natural Licuado (GNL), en un esquema que reemplaza la intervención directa del Estado en esa operatoria.

Según informó el Gobierno, el proceso apunta a seleccionar un único comercializador que se encargue de importar GNL, regasificarlo en la terminal de Escobar y distribuir el gas en el mercado interno, con punto de entrega en Los Cardales. La medida busca concentrar la gestión en un solo operador y aportar previsibilidad al sistema de abastecimiento.

Desde el Ejecutivo explicaron que el nuevo esquema “reemplaza al Estado por un operador privado, con mayor eficiencia y reglas claras para el servicio”, al tiempo que reduce la superposición de funciones en una infraestructura que requiere coordinación centralizada.

La iniciativa quedó formalizada este lunes mediante la Resolución 33/2026, publicada en el Boletín Oficial. La norma establece los lineamientos técnicos y comerciales que deberán incorporarse en los pliegos, con el objetivo de que la provisión se defina por competencia abierta y con trazabilidad en cada etapa del proceso.

La licitación incluirá una instancia de precalificación para evaluar antecedentes y solvencia económica de los interesados. La adjudicación se definirá por el menor adicional en dólares por millón de BTU (USD/MMBTU) ofrecido sobre el marcador europeo TTF, valor que deberá cubrir los costos logísticos y operativos de la operatoria.

El esquema prevé que el operador seleccionado coordine de manera integral la programación de buques, la gestión de inventarios y el uso de la unidad flotante de regasificación, con el fin de evitar conflictos operativos y asegurar una administración eficiente de la terminal.

De acuerdo con los lineamientos aprobados, el adjudicatario deberá celebrar un contrato de servicios y acceso con el titular o cesionario de la capacidad de la terminal. La asignación total de capacidad estará prevista para el período invernal, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2026, mientras que el contrato tendrá una duración de un año desde su firma, con la posibilidad de acuerdos adicionales fuera de ese lapso.

La resolución fija un cronograma de referencia de aproximadamente 40 días para completar el proceso licitatorio y delega la convocatoria y ejecución operativa en ENARSA, bajo las bases e instrucciones que defina la autoridad de aplicación.

Con esta decisión, el Gobierno señaló que avanza hacia un esquema de importación y comercialización de GNL basado en mecanismos competitivos, con mayor transparencia y previsibilidad para cubrir la demanda energética en los meses de mayor consumo.