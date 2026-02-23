El Gobierno llama a licitación para avanzar con la privatización de más rutas nacionales

Incluye ocho grandes tramos viales, que abarcan rutas estratégicas para la circulación, la producción agroindustrial y el comercio regional.

El Gobierno dio este lunes un nuevo paso en el proceso de privatización del sistema vial al convocar a una licitación pública nacional e internacional para concesionar una amplia red de rutas nacionales, en el marco del plan oficial para transferir al sector privado la operación y el mantenimiento de los principales corredores del país.

La decisión quedó formalizada a través de la resolución 174/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y se inscribe dentro del proceso de privatización total de Corredores Viales SA, la empresa estatal que actualmente administra gran parte de las rutas concesionadas.

La licitación corresponde a la Etapa III de la “Red Federal de Concesiones” y comprende la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico de la red vial nacional.

Entre las trazas incluidas figuran sectores de las rutas nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, además de accesos y variantes clave, muchas de las cuales hoy están bajo control de Corredores Viales.

El esquema prevé la concesión de obra pública por peaje, bajo la cual las empresas adjudicatarias deberán hacerse cargo no solo del cobro, sino también de la construcción, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento, además de la prestación de servicios a los usuarios.

Plazos, ofertas y control de las rutas nacionales

Asimismo, la administración libertaria aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares, los Formularios de Cotización, el Modelo de Contrato, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares correspondientes a cada tramo.

Toda la documentación puede ser consultada y descargada por los interesados en la plataforma CONTRAT.AR. (https://contratar.gob.ar/), y hay tiempo hasta el “04/05/2026 a las 13:00 horas”. En tanto para la presentación de las ofertas, la fecha límite es el 18 de junio, al mediodía.

La semana pasada se lanzó una nueva licitación para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en cinco provincias, correspondiente a la Etapa II-B. Así lo anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien especificó que la convocatoria es de alcance nacional e internacional y comprenderá cuatro corredores estratégicos.