ARCA define los nuevos valores del monotributo: en cuánto quedan las cuotas desde julio

Se prevé que la actualización semestral ronde el 14,3%. La cuota de la categoría más baja llegaría a los 42.000 pesos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se prepara para implementar una nueva recategorización del Monotributo, que impactará sobre millones de trabajadores independientes, profesionales, comerciantes y prestadores de servicios de todo el país. La actualización se realiza dos veces al año y toma como referencia la inflación acumulada durante el semestre anterior. En este caso, las estimaciones privadas anticipan un ajuste cercano al 14,3%, aunque el porcentaje definitivo se conocerá cuando el INDEC difunda el índice de inflación de junio.

La modificación alcanzará dos aspectos centrales del régimen simplificado: las cuotas mensuales que deben abonar los contribuyentes y los topes de facturación anual que determinan la categoría de cada monotributista.

De confirmarse la suba proyectada, la cuota de la categoría A pasaría a unos $ 42.387 mensuales y la de la categoría B a cerca de $ 48.251. En las categorías superiores, los importes serían considerablemente más elevados, especialmente para quienes prestan servicios.

Límites Además, se actualizarán los límites de ingresos permitidos para permanecer dentro de cada categoría. Según las proyecciones, el tope anual de la categoría A rondaría los $ 12 millones, mientras que el de la categoría K llegaría a aproximadamente $ 127 millones.