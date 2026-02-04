DestacadoDolores

DOLORES SE PREPARA PARA VIVIR EL CARNAVAL DEL SOL: ALEGRÍA Y DIVERSIÓN CON 300 BAILARINES EN EL CORSÓDROMO, SHOWS EN VIVO Y “LOS TOTORA”

La ciudad de Dolores se prepara para una nueva edición del Carnaval del Sol, una de las fiestas más convocantes del verano bonaerense, que en 2026 se vivirá durante ocho noches a puro brillo, música y alegría, consolidándose como una propuesta ideal para el turismo de cercanía.
El Carnaval del Sol se desarrollará los días 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 y 16 de febrero, ofreciendo un espectáculo de primer nivel que combina comparsas, tradición y una experiencia pensada para toda la familia. La reconocida banda “Los Totora”, se presentará el lunes 16 como cierre de la edición 2026.
Las noches del 12 y 15 de febrero estarán especialmente dedicadas al carnaval tradicional, una propuesta que ya es un clásico para dolorenses y visitantes.
En esta edición, tres comparsas serán las grandes protagonistas del corsódromo: KUYÉN, representando al Club Independiente; SAYÉN, por el Club Sarmiento y SHEG YENÚ, representante del Club Ever Ready. Cada una presentará su propia temática, desplegando color, ritmo y creatividad en un espectáculo que año a año crece en calidad y convocatoria.
Las entradas ya se encuentran a la venta a un valor de $5.000 la entrada general. Pueden adquirirse de manera presencial en la Secretaría de Cultura, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00, o de manera online a través de plateaunotickets.com 
CARNAVAL + TERMAS: EL PLAN PERFECTO
Durante febrero, el Parque Termal de Dolores acompaña el Carnaval del Sol con promociones especiales pensadas para que más familias puedan disfrutar de una escapada completa:
• 2×1 en el ingreso
• 25% de descuento con tarjetas del Banco Provincia
• 4 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia
DOLORES, UN DESTINO CERCA DE TODO
Ubicada estratégicamente sobre la Ruta 2, Dolores se posiciona como un destino clave para escapadas y vacaciones cortas. Fácil de acceder, con servicios turísticos de calidad, termas modernas y espectáculos de primer nivel, la ciudad ofrece todo en un mismo lugar.
Este verano, el Carnaval del Sol y el Parque Termal conforman el combo perfecto: un plan diferente, completo y accesible para disfrutar con amigos o en familia.
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte