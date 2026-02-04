DOLORES SE PREPARA PARA VIVIR EL CARNAVAL DEL SOL: ALEGRÍA Y DIVERSIÓN CON 300 BAILARINES EN EL CORSÓDROMO, SHOWS EN VIVO Y “LOS TOTORA”

El Carnaval del Sol se desarrollará los días 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 y 16 de febrero, ofreciendo un espectáculo de primer nivel que combina comparsas, tradición y una experiencia pensada para toda la familia. La reconocida banda “Los Totora”, se presentará el lunes 16 como cierre de la edición 2026.

Las noches del 12 y 15 de febrero estarán especialmente dedicadas al carnaval tradicional, una propuesta que ya es un clásico para dolorenses y visitantes.

En esta edición, tres comparsas serán las grandes protagonistas del corsódromo: KUYÉN, representando al Club Independiente; SAYÉN, por el Club Sarmiento y SHEG YENÚ, representante del Club Ever Ready. Cada una presentará su propia temática, desplegando color, ritmo y creatividad en un espectáculo que año a año crece en calidad y convocatoria.

plateaunotickets.com Las entradas ya se encuentran a la venta a un valor de $5.000 la entrada general. Pueden adquirirse de manera presencial en la Secretaría de Cultura, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00, o de manera online a través de

CARNAVAL + TERMAS: EL PLAN PERFECTO Durante febrero, el Parque Termal de Dolores acompaña el Carnaval del Sol con promociones especiales pensadas para que más familias puedan disfrutar de una escapada completa: • 2×1 en el ingreso • 25% de descuento con tarjetas del Banco Provincia • 4 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia

DOLORES, UN DESTINO CERCA DE TODO

Ubicada estratégicamente sobre la Ruta 2, Dolores se posiciona como un destino clave para escapadas y vacaciones cortas. Fácil de acceder, con servicios turísticos de calidad, termas modernas y espectáculos de primer nivel, la ciudad ofrece todo en un mismo lugar.