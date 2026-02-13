PortadaSociedad

Despiste y vuelco en Autovía 2 sin heridos

Este viernes se registró un siniestro vial en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 135, en jurisdicción de Chascomús.
Por causas que se intentan establecer, un vehículo Peugeot 2008 color blanco, conducido por un hombre de 66 años domiciliado en Vicente López, despistó en el carril descendente, impactó contra el guardarraíl y posteriormente volcó, quedando sobre el carril lento.
En el rodado viajaban además su esposa, de 64 años, y su hijo de 22, todos domiciliados en Vicente López. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes presentó lesiones visibles.
En el lugar asistió una ambulancia local de Chascomús, que trasladó al matrimonio por precaución para un mejor control médico. También intervino Policía Vial y trabajó una grúa de AUBASA para remover el vehículo y normalizar la circulación.
