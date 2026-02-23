ANMAT prohibió 16 alisadores y tratamientos capilares por riesgo sanitario

Se vendían online en todo el país sin registro oficial. El organismo alertó que algunos podrían contener formaldehído, una sustancia no autorizada para ese uso.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país la venta, uso, distribución y publicidad de 16 productos capilares de las marcas “SILKDROP” y “GOOD HAIR” por no contar con inscripción sanitaria y ante la sospecha de que algunos alisadores podrían contener formaldehído.

La decisión se formalizó a través de las disposiciones 599/2026 y 634/2026, firmadas el 17 de febrero por el administrador nacional, Luis Eduardo Fontana, y publicadas este lunes en el Boletín Oficial.

La prohibición abarca todos los lotes, fechas de vencimiento y presentaciones. También ordena la baja de publicaciones en plataformas de venta en línea.

En el caso de “SILKDROP”, los productos alcanzados son: Alisado estilo marroquí-Ultraliss Elixir; Alisado estilo brasilero-Lima Maxx; Botox capilar anti age; Keratina Bio Shock anti estática; Keratina Bio Shock capilar; y Recuperador Capilar Intenso pH ácido.

Para “GOOD HAIR”, la medida incluye: Plastificado capilar; Alisado efecto espejo; Alisado fisiológico; Alisado platinum GS-8 efecto anti-naranja; Botox capilar B.T.X.; Lifting capilar; Shock keratínico Biologic; Shock de keratina líquido; Leche cauterizadora; y Recomponedor capilar molecular.

Según los considerandos de las disposiciones, ninguno de los artículos figura en la base oficial de cosméticos inscriptos ante la ANMAT. El organismo detectó que se ofrecían en sitios web y en la plataforma Mercado Libre, con envíos a todo el país, y activó el Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria para gestionar la baja de las publicaciones.

La ANMAT advirtió que los alisadores capilares sin registro representan un riesgo para la salud. Explicó que podrían contener formaldehído como agente alisante, un ingrediente no autorizado con esa finalidad en la Argentina.

La exposición aguda a vapores de formaldehído puede provocar irritación en ojos, piel y vías respiratorias, además de tos y dificultad para respirar. La exposición prolongada se asocia con dermatitis alérgicas y con un mayor riesgo de carcinomas nasofaríngeos.

El organismo recordó que antes de adquirir un producto cosmético es posible verificar su inscripción en la base pública disponible en su sitio web oficial.