Otra tragedia en la Ruta 227: fallecieron dos personas tras impactar contra un camión

Fue el segundo accidente fatal en pocos días en la cinta asfáltica que une Necochea con Lobería.

La Ruta Provincial 227 volvió a ser escenario de una tragedia: en la noche del lunes un automóvil impactó desde atrás contra un camión en cercanías de Napaleofú y hubo dos muertos.

Según informó Radio Ciudad Lobería, producto de la colisión murieron fallecieron en el lugar un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes viajaban en el automóvil.

El camión era de Lobería y el transportista se hallaba en buen estado de salud.

En el sitio trabajaron bomberos del Destacamento San Manuel, personal de Tránsito de Lobería y efectivos de la Policía Comunal, llevando adelante tareas de asistencia y peritaje.

Días atrás falleció un matrimonio a la altura del kilómetro 27 de la ruta, que une Necochea con Lobería. Fue el viernes por la noche, cuando un automóvil volcó en la mano hacía Lobería y murieron el conductor del rodado y su esposa. Además, tres cadetes de Policía resultaron heridos.